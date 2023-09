"Magyarország a családok melletti kiállás egyik erős bástyája a világban"

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy Bulgária az illegális migráció elleni védelemben, és az energiabiztonság terén is fontos partnere Magyarországnak. A magyar kormányfő külön köszöntette az azeri és a bosnyák küldöttséget is. Magyarország lelkiismereti ügynek tekinti a keresztények védelmét világszerte. Magyarország a családok melletti kiállás egyik erős bástyája a világban, a támadások csak megkeményítenek minket - hívta fel a figyelmet Orbán.