Ezért nincs a demográfia a középpontban

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mi úgy gondolkodunk, hogy a most született gyerekek 2103-ban is élni fognak, és ez meghatározza a döntésünket. Nem vagyunk sokan Európában, akik így gondolkodnak - tette hozzá. Akiknek nincsenek gyerekei, azokat ez nem érdekli, és gyakran ők vannak többen.

Éppen ezért nincsen demográfiai kérdés Európában a politika színterén - tette hozzá.