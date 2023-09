Így számolná fel Brüsszel a gazdasági szuverenitást

Kocsis Máté szólt arról is, hogy a brüsszeli gazdasági ajánlások között szerepel a rezsicsökkentés eltörlése. Mindezek mellett az ajánlások között található a multicégek védelme is - tette hozzá. A gazdasági szuverenitás felszámolására irányul az is, hogy törölje el a kormány a különadókat és a kamatstopot. Azt is várják tőlünk, hogy engedjük be a magyar piacokra a kétes eredetű ukrán gabonát - mondta a frakcióvezető. Felidézte, hogy korábban lehetővé tette a kormány, hogy az ukrán gabona eljusson az afrikai országokba, de ez nem történt meg, hanem tönkretette a magyar piacot.