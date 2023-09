Magyarország úgy tudta csökkenteni a szén-dioxid kibocsátását, hogy közben növekedett a gazdaság

Orbán Viktor az országos energetikai hálózaról azt mondta, hogy be tudják fogadni a lakossági napenergiát is az elszámolások után. Szólt arról is, hogy hazánk úgy tudta csökkenteni a szén-dioxid kibocsátását, hogy közben növekedett a gazdaság. A paksi bővítésről azt mondta, hogy sok európai ország előtt járunk, miközben sok ország most nyitja újra a szénerőműveket. A hadseregről azt mondta, Zalaegerszegen megkezdődött a legmodernebb csapatszállítók gyártása, és a következő évtizeden újra militarizálódni fog Európa és ehhez alkalmazkodni kell. Harci drónok hazai gyártása is elindul német-izraeli-magyar égisz alatt.