Ekkorra meglesz az egy számjegyű infláció

Orbán Viktor az inflációról azt mondta, hogy az alapvetően a jegybank körébe tartozik, de az év elején a kormány átvette az infláció elleni küzdelmet. Sok intézkedést vezetett be a kormány, be kellett avatkozni a gazdaság szövetébe, de ez meghozta az eredményét - tette hozzá. Úgy látja, november-decemberben meglesz az egy számjegyű infláció. Azt szerette volna a kormány, hogy az infláció elleni küzdelem során a gazdasági növekedés is megmarad, de ez nem megy. A mostani az infláció elleni küzdelem éve volt, és 2024-ben indul meg újra a gazdasági növekedés.