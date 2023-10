A magyarok sorsáról a magyarok fognak dönteni - ezek voltak Orbán Viktor legjelentősebb október 23-i beszédei

A magyar szabadság és függetlenség megtartásának és hazánk szuverenitásának az erősítéséről szóltak Orbán Viktor kormányfő elmúlt években elmondott október 23-i beszédei. Haza csak ott van, ahol hazafiak is vannak - hangsúlyozta többször is a miniszterelnök. Az ötvenhatosoknak köszönhetjük, hogy a történelem sötét óráiban, a szovjet megszállás alatt is "megőrizhettük a tartásunkat, felemelhettünk a fejünket", mert volt mire és kikre büszkének lenni - idézte fel többször is.