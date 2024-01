Orbán Viktor: Nincs az a pénz, amiért ezt engednének

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy választások jönnek az unióban is, és számos olyan ezető van, aki túl akar élni. Amikor nincs választás, akkor lehet mismásolni, és ez Brüsszelben. Az emberek nem értik azt a brüsszeli nyelvet, amit beszélnek, és el kell kezdeni egyenes beszélni, és ez történt most – mondta a kormányfő. Ursula von der Leyen is elmondta, hogy mi a bajuk a magyarokkal: nem engedik be a migránsokat, és az LMBTQ-aktivistákat az oktatási intézményekben. Nincs az a pénz, amiért beengednénk a migránsokat, és beengednénk az LMBTQ-popagandistákt az iskolába.