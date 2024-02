Orbán Viktor: A 26 tagállam elvette volna a magyarok pénzét, és Ukrajnának adta volna

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a most elfogadott 50 milliárd euró nem fegyverre megy, hanem hogy a csődben lévő ukrán állam ne omoljon össze. Az ukrán állam költségét állja most az EU. Magyarország azt szerette volna, hogyha a békéről lett volna szó, de a nyugatiak továbbra is azt gondolják, hogy az idő a mi oldalunkon van - tette hozzá. Mindezzel szemben azt gondolom, hogy az idő az oroszok oldalán áll.

A kormányfő szerint, ha nem sikerült volna megegyezni, akkor a 26 tagállam elvette volna a magyarok pénzét, és Ukrajnának adta volna.