A biztonsági őrök, kidobók, testőrök, pénzkísérők (hivatalos elnevezéssel személy- és vagyonőr) munkájukat a rendőrség által kiadott engedély és igazolvány birtokában végezhetik. Hatósági jogkörrel azonban nem rendelkeznek és a hatóság eljárását sem akadályozhatják.

Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a rendezvényeknek jellemzően van saját biztonsági és háziszabályzata, a jegy megvásárlása előtt javasolt áttekinteni, hogy a későbbi kellemetlenségeket elkerüljük. Az őrök feladata jellemzően széleskörű, és bár ezt minden esetben a konkrét megbízásuk részletezi, de magában foglalhatja a katasztrófahelyzetekre való felkészülést, az ájult, sérült emberek kimentését is. A személy- és vagyonvédelemmel kapcsolatos jogaikat azonban a törvény pontosan szabályozza.

Mihez van joga az őrnek?

Az őr felkérheti a védett területre belépő vagy az ott tartózkodó személyt a kiléte igazolására, és megkérdezheti, hogy milyen céllal tartózkodik ott. Amennyiben valaki ezt megtagadja, vagy nyilvánvalóan nem valós választ ad, akkor megtilthatja az ott-tartózkodást, és távozásra szólíthatja fel az illetőt. Ha valaki egy rendezvény megtartását zavarja, vagy akadályozza, felszólíthatják őt a távozásra, sőt, onnét ki is lehet vezetni.

Egyik leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy joga van a be- és kilépő személyek csomagjának ellenőrzésére. A törvény különbséget tesz a csomag, illetve a csomag tartalmának a bemutatása között. Míg előbbire mind a be- és kilépő felszólítható, a csomag tartalma belépéskor akkor ellenőrizhető, ha rendezvény biztosításáról van szó. Ilyen esetben fémtárgyak kimutatására alkalmas eszköz is használható. Amennyiben valaki ehhez nem járul hozzá, úgy a rendezvényre való belépését meg lehet tiltani. Motozásra, vagyis a ruházat átvizsgálására azonban nincs felhatalmazás egyik esetben sem.

A csomag tartalmának átvizsgálásra a védett területen tartózkodó, vagy onnét kilépő személy esetében van mód, de csak kivételes esetekben. Ilyen lehet, ha az őrnek alapos oka van azt feltételezni, hogy bűncselekményből vagy szabálysértésből származó dolog van nálunk, aminek az őrzése egyébként a biztonsági őr feladata, és mi ennek átadását felszólítás ellenére megtagadjuk.

A jogosultságok azonban nem jelentik azt, hogy ezekkel zaklató módon, vagy akár tetszés szerint élhet a biztonsági őr. A törvényi feltételek hiánya esetén jogellenes lesz az őr fellépése, de a feltételek megléte esetén is ügyelnie kell arra, hogy az adott cél elérésére alkalmas eszközök közül mindig a személyi szabadság, illetve a személyiségi jogok legkisebb korlátozásával járó eszközt kell választani.

A személy- és vagyonőr testi erőt akkor alkalmazhat, ha az egy védett személy biztonságát fenyegető támadást elhárításához szükséges. Fesztivál esetén a területre való jogosulatlan belépést megakadályozhatja, a jogosulatlanul bent tartózkodót onnan eltávolíthatja. Ugyanez vonatkozik a rendezvény megzavarása esetén is. Fontos azonban, hogy a testi erő csak arányos mértékű lehet.

Az őr a feladata ellátása során gázsprayt, gumibotot, őrkutyát, valamint lőfegyvert tarthat magánál, és azokat csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja.

Tetten érés esetén az elkövetőt elfoghatja, de köteles az elfogott személyt haladéktalanul az ügyben eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, vagy a rendőrséget értesíteni.