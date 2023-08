Ismétlés, avagy mi az a Békéltető Testület

A Békéltető Testületről valószínűleg már mindenki hallott, akinek volt vitás, panaszos ügye valamely szolgáltatóval vagy kereskedővel. A Testület már 1999 óta létező fórum, ami azzal a céllal jött létre, hogy a fogyasztók részére gyors és alternatív vitarendezési fórumot biztosítson.

A Békéltető Testület egy olyan független testület, amely a gazdasági kamarák mellett működik. Tagjait a gazdasági kamarák és egyes, kifejezetten a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó szervezetek egyenlő arányban rendelik ki, ami pártatlanságát hivatott biztosítani. Működésének jogi szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései tartalmazzák.

A Békéltető Testület hatáskörébe kizárólag fogyasztói jogviták tartoznak. Azokban az eseteben fordulhat a fogyasztó a Testülethez, ha vásárolt egy terméket vagy szolgáltatást, de kifogása van vele szemben. Jellemzően azokban az esetekben kerül a Testület elé egy ilyen ügy, ha a kereskedővel, vagy vállalkozóval való egyeztetés már kudarcba fulladt.

A példa kedvéért, ha a fogyasztó vásárolt egy új TV készüléket, majd a kicsomagoláskor észrevette, hogy pixelhibás a készülék, akkor jellemzően egyből felveszi a kapcsolatot a vállalkozással, ahonnan beszerezte a TV készüléket. Amennyiben a vállalkozás elzárkózik attól, hogy a fogyasztó jótállási igényét érvényben elbírálja, akkor a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordulhat, hogy segítsenek feloldani a jogvitát.

Egy másik írásunkban már összeszedtük, hogy milyen ügyekben fordulhat a fogyasztó a Békéltető Testülethez. Írásunkat itt lehet elolvasni.

Békéltető Testület eljárás 2024 előtt

A Testület eljárása a fogyasztó kérelmével indul, az eljárás megindításának ugyanakkor feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül ezelőtt megkísérelje a vitás ügy rendezését. A fogyasztó kérelmében fel kell tüntetni a fogyasztó, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, valamint a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékokat. A bizonyítékokat, például számlákat, szerződéseket, levelezéseket csatolni is szükséges a kérelemhez. A kérelemben a fogyasztónak nyilatkoznia kell arról is, hogy a vállalkozóval megpróbálta a vitás kérdést közvetlenül tisztázni, ám ez nem vezetett eredményre. Ezen túlmenően tartalmaznia kell az ügy eldöntésére irányuló kifejezett fogyasztói indítványt is.

Az eljárás pontosabb menetéről, illetve a Békéltető Testület határozatairól az alábbi írásunkban lehet tájékozódni.

Új változások (2024)

2024. január 1-jétől komoly változásokat hoznak a fogyasztóvédelmi békéltető testületek működésében. A változások jelentős mértékben érintik az eljárást kezdeményező fogyasztók jogosultságait a vállalkozásokkal szemben. Bár a békéltető testületi eljárások jelenleg is a vállalkozásokra rónak kötelezettségeket, a 2023. évi XX. törvény által bevezetett új szabályok célja az elérhetőbb fogyasztóvédelem fokozása, a meghatározott értékhatár alatti ügyekben pedig hatékonyabb döntéshozatal.

A jelenlegi szabályozás alapján, ha a békéltető testület megállapítja, hogy a fogyasztó panasza megalapozott, a vállalkozások együttműködésétől függően kétféle határozatot hozhatnak:

Ha a vállalkozás korábban alávetési nyilatkozatot tett, akkor végrehajtható marasztaló határozat születhet, amely joghatását tekintve hasonlít egy bírósági ítélethez.

Ha nincs alávetési nyilatkozat, akkor ajánlást adhatnak ki, amely vonatkozásában azonban nem indítható végrehajtás, vagyis nem bír semmilyen kötelező erővel.

Eddig a vállalkozások legtöbbször nem tettek alávetési nyilatkozatot, mivel a békéltető testület által kiadott ajánlás nem járt pénzbeli kötelezettséggel és csak a vállalkozás nevének közzététele volt az egyetlen hátrány, amit így el kellett a vállalkozásnak szenvedni.

A 2024. január 1-jén hatályba lépő új rendszer értelmében, a békéltető testületek alávetési nyilatkozat nélkül is érdemi határozatot hozhatnak vállalkozásokkal szemben, ha a fogyasztó kérelme megalapozott és a vitás összeg nem haladja meg a 200 000 Ft-ot.

Ez a változás azt eredményezi, hogy a vállalkozásoknak fel kell készülniük arra, hogy a fogyasztóvédelmi békéltető testületek eljárásai során, az ilyen típusú ügyekben is határozatot hozhatnak, amely pénzbeli kötelezettséget ró rájuk. Ezt követően a vállalkozások jogorvoslattal élhetnek a bíróság előtt, ha nem értenek egyet a békéltető testület határozatával.

Az új szabályok célja az, hogy a vállalkozások együttműködőbbek legyenek az eljárás során, valamint növekedjen az egyezségkötési hajlandóság azokban az esetekben, amikor valódi alapja van a fogyasztói panasznak. Ugyanakkor a változás miatt a vállalkozásoknak komolyan kell venniük a fogyasztóvédelmi békéltető testületi eljárásokat, és már az eljárás során is érdemi bizonyítékokkal alátámasztott válaszokat kell adniuk.

A változások miatt várhatóan növekedni fog az eljárások száma, de ez egyben azt is jelenti, hogy a fogyasztók számára könnyebben elérhetővé válik az ingyenes jogi lehetőség a panaszaik érvényesítésére a vállalkozásokkal szemben.

dr. Mezei-Rácz János