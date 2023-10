Az ügy tényállása szerint Lynn Goldsmith egy Princeről készült fotóját alakította át Warhol különböző művészi eszközökkel. Lynn Goldsmith szerzői jogdíjat követelt a felhasználásért a perben, míg a Warhol alapítvány úgy érvelt, hogy a kérdéses esetben a fotó felhasználása szerzői jog által védett módon történt, ugyanis az USA-ban egyik legismertebb szerzői jogi kivétel, az ún. „fair use" alá esik, miután a mű olyan mértékben átalakult, hogy egy saját jogán újat és szerzői jogilag védelemre érdemeset hozott létre Warhol.

A fotó eredetileg fekete fehér. Miután Prince kiadta a Purple Rain számát, a Vanity Fair különszámot szeretett volna Princenek szentelni és Andy Warholt kérte, hogy illusztrálja a szám címoldalát. Warhol látta Goldsmith fotóját, engedélyt kértek egyszeri felhasználásra, a fotót lilára festette, máshogy árnyékolta, így egész más benyomást tett az átalakított kép Princeről. Ezt a fotót tette közzé a Vanity Fair. Warhol azonban 15 egyéb további variációt is készített, ami Warholnál közismert, többször készít további változatokat. A jogokat halála után az Alapítvány kapta.

Miután Prince is elhunyt, a Vanity Fair újabb különszámot adott ki, és az Alapítvány ezúttal egy másik átalakított képet adott át. Goldsmith pedig ezzel szemben lépett fel szerzői jogsértést állítva. A Warhol Alapítvány válaszként pert indított Goldsmith ellen, egyfelől azt állítva, hogy jogtalan a több százezer dolláros jogdíj követelés, másrészt elvi okokból is, miután nemcsak Warhol számára, de a teljes művészeti világ számára mindig is kiemelkedő jelentősége volt annak, hogy legyen tere a művészeknek, korábbi műveket felhasználni, inspirációt meríteni és hogy a művészi kifejezés szabadsága megfelelő védelmet kapjon bíróságok előtt is.

Az ügy előzményének tekinthető, hogy zenei kérdésben az USA Legfelsőbb Bírósága korábban már a rock zene kontextusában, a 2 Live Crew ügy kapcsán már vizsgálta a szerzői jogi kivételek mozgásterét, amikor a Pretty Woman cimű számot Hairy Womanné átalakító rockbanda általi felhasználást szerzői jogilag védettnek nyilvánította, kimondva, hogy a paródia, a „fair use", azaz a tisztességes felhasználás kivétele alá esik, miután a paródia, kritika szabadságát biztosítani szükséges, mert máshogy nem lenne egyáltalán lehetséges egy mű, egy kifejezésmód bírálata, kritikája, parodizálása.

A jelenlegi ügy annyiban tér el ugyanakkor az idézett zenei ügytől, hogy Warhol nem mond semmit a Goldsmith fotóról, csak felhasználja azt, ami egy fontos eltérés a két ügy között. Az USA Legfelsőbb Bíróságának kilenc bírája is rendkívül megosztott volt a kérdésben. Bizonyos bírókat meggyőztek a Warhol Alapítvány érvei, amely szerint alapvetően eltérő üzenetet közvetít Warhol képe, jelentése teljesen eltérő, és emiatt védelemre érdemes, társadalomkritika voltaképpen, míg a Goldsmith fotó csak bemutatja egyszerűen, hogy miként nézett ki Prince, és emiatt Warhol kifejezésmódja önálló védelemre érdemes, saját jogon, nem tekinthető egyszerű másolásnak.

Állításuk szerint a művészeti kifejezés szabadsága a tét, a művészet működését érinti a kérdés, miután a művészeknek biztositani kell a lehetőséget, hogy reflektáljanak a korábbi művészeti alkotásokra.

A többségi döntés azonban végül Goldsmith jogi képviselőjének álláspontját fogadta el, mi szerint a kérdés nem az hogy Warhol zseni volt-e, hanem hogy kellett-e fizetnie Goldsmithnek szerzői jogdíjat. Azzal érveltek, hogy a szerzői jogsértések tömegének nyitna teret a Legfelsőbb Bíróság, ha a Warhol Alapítvány érvelése nyerne elfogadást.

A döntés érdekes ellentmondása azon túl, hogy egyelőre nem felbecsülhető hatással lehet a művészeti élet szabadságára és nem csak az USA határain belül, hogy míg a többségi álláspont képviselői egyfelől azt állítják, hogy nem művészeti kritikusok és nem feladatuk eldönteni, hogy mi művészi és mi nem az, ennek ellenére adott esetben közvetetten arra a következtetésre jutnak, hogy Amerika leghíresebb művészének a Prince fotón végzett átalakításai nem voltak kellően transzformatívak.