A járművásárlás izgalmas, de egyben összetett kérdés is, számos szempont mellett arra is ügyelni kell, hogy ne csak műszakilag, de egyéb vonatkozásban is rendben legyen a kiszemelt jármű. Ahhoz, hogy megfelelő döntést hozzunk, és olyan gépjárművet válasszunk, amely hosszú távon kielégíti az igényeinket és költségvetésünket, ebben a cikkben áttekintjük, mire kell figyelni használt autó vásárlása során.A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. összefoglalója.