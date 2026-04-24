Miért dugul el a lefolyó? Szakértő mondja el az okokat és a megoldást!

A lefolyók dugulása az egyik leggyakoribb háztartási probléma, amellyel szinte mindenki találkozik előbb vagy utóbb – függetlenül attól, hogy új vagy régebbi ingatlanról van szó. A háttérben legtöbbször nem egyetlen hiba áll, hanem apró, ismétlődő szokások és lerakódások, amelyek idővel teljes elzáródáshoz vezetnek.

A cikkben a dugulas-elharitas.eu vezetője, budapesti és Pest vármegyei duguláselhárító szakember véleménye és tapasztalatai olvashatók, aki évek óta foglalkozik eldugult lefolyókkal, WC-kel, bontás nélküli duguláselhárítással, csőkamerás vizsgálatokkal és professzionális gépi tisztítással. Szakmai tapasztalata alapján a legtöbb dugulás megelőzhető lenne, ha időben felismerjük a figyelmeztető jeleket és tisztában vagyunk az okokkal.

A leggyakoribb dugulási okok a háztartásokban

A dugulások döntő többsége jól ismert, mindennapi szokásokra vezethető vissza. Ezek önmagukban nem feltétlenül okoznak azonnali problémát, de idővel komoly lerakódásokat eredményeznek a csőrendszerben.

Konyhai zsír és ételmaradékok

Az egyik leggyakoribb ok a zsírok lefolyóba kerülése. A meleg zsír folyékony állapotban könnyen lefolyik, azonban a csövek falán lehűlve megdermed, és ragadós réteget képez. Erre később ételmaradékok tapadnak, ami fokozatos szűküléshez vezet.

Fürdőszobai haj és szappanmaradványok

A hajszálak könnyen összegabalyodnak, és megakadnak a lefolyóban, különösen a szifon környékén. Ehhez a szappan- és samponmaradványok is hozzátapadnak, így egy sűrű, nehezen eltávolítható massza alakul ki.

Nem megfelelő anyagok WC-be juttatása

A WC gurigák, nedves törlőkendők, fültisztítók vagy egyéb higiéniai termékek sok esetben nem bomlanak le a vízben, mégis a WC-be kerülnek. Ezek könnyen elakadást okoznak, főleg szűkebb vagy régebbi rendszerekben.

Vízkő és egyéb lerakódások

A kemény víz hosszú távon vízkövet rak le a csövek falára, ami szűkíti az átmérőt, és elősegíti a további szennyeződések megtapadását.

Hogyan alakul ki a dugulás a csőrendszerben?

A dugulás nem egyik pillanatról a másikra alakul ki, hanem egy lassú, fokozatos folyamat eredménye. A csövek belső falán először vékony rétegben jelennek meg a szennyeződések, amelyek önmagukban még nem okoznak problémát.