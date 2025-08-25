Megvan még az autója? Gyorsan nézzen ki az ablakon, ha ilyen márkájú járművel rendelkezik

Az autótolvajok egyre gyakrabban a hétköznapi járművekre utaznak. Az autólopások tavaly elsősorban az Opeleket, Suzukikat és Fordokat érintették - olvasható a Heol.hu összeállításában.

Az autótolvajok az Opeleket kedvelik a leginkább

Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

A Heves vármegyei hírportal kiemeli, hogy bár tavaly, az előző évhez képest kétszer annyi Suzuki tűnt el, a lopások listáját továbbra is az Opel vezeti. A második a sorban a Suzuki, majd a Ford következik, a negyedik és ötödik helyen pedig a Volkswagen és a Mercedes-Benz áll.

Miért éppen ezeket a márkákat kedvelik az autótolvajok?

Egyrészt rengeteg ilyen autó van az utakon, másrészt alkatrészeik nagyon keresettek. Továbbá ezek a modellek a legtöbbször nem rendelkeznek korszerű lopásgátló rendszerekkel.

Mint írják, a leggyakoribb lopási módszer továbbra is a felügyelet nélkül, nyitva hagyott járművek eltulajdonítása. Emellett gyakori a közterületen hagyott roncs vagy alacsony értékű autók ellopása is.

A cikkből az is kiderül, hogy az autólopások számában továbbra is Budapest áll az első helyen, a fővárost Gyöngyös és Győr követi, majd Eger, Kecskemét, Heves és Vác következik a nem éppen előkelő rangsorban.

