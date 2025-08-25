Hírlevél

Megkezdődött: felsorakozott a nyugati haderő Oroszország szomszédjában

Halálos találkozás: motoros ütközött kamionnal – galéria

Tragikus baleset történt Röszke közelében. Egy motoros életét vesztette, miután egy kamionnak hajtott az 5-ös főúton.
Szörnyethalt egy motoros, amikor kamionnal ütközött az 5-ös főúton, a röszkei határátkelőhely közelében - írta meg a Delmagyar.hu.

Elhunyt egy motoros, miután egy kamionnal ütközött az 5-ös főúton. Fotó: Donka Ferenc

A hírportál információi szerint a motorost sikertelenül próbálták újraéleszteni. A helyszíni szemle idejére mindkét irányban lezárták az 5-ös főút érintett szakaszát. A baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

Fékezés nélkül csapódott az autó elejébe a motoros

Egy héttel korábban Bonyhádon történt súlyos közlekedési baleset, ott egy autó és egy motor ütközött össze. A motoros életveszélyes sérüléseket szenvedett. További részletek az Origo cikkében.

 

