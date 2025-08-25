Hajszálon múlott a tragédia: vasúti pályára hajtott, majd autóját a síneken hagyva elmenekült egy férfi

Hétfő hajnalban egy ismeretlen férfi a vasúti pályára hajtott Nagytéténynél, majd autóját hátrahagyva elmenekült a helyszínről. A síneken veszteglő jármű veszélyeztette a vasúti közlekedést, és csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén, illetve a szerencsén múlt, hogy nem történt tömegszerencsétlenség - írta meg a MÁV közleményére hivatkozva a Kemma.hu.

Akár tragédiát is okozhatott volna a síneken veszteglő autó

Forrás: MÁV-csoport / Facebook

A közeledő szerelvény épp csak le tudott fékezni a síneken álló autó előtt

Amint a MÁV-csoport Facebook-oldalán írják, a hajnalban Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó Bagolyvonat még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna.

A mentéshez egy speciális, "kétéltű" jármű érkezett, az autó kiemelése egészen reggel 8 óráig tartott. Az incidens jelentősen megnehezítette a Dunántúl közlekedését, az elővárosi és távolsági vonatok terelő útvonalon, Érd-felsőn át közlekedtek. A MÁV-csoport ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója kiemelte:

Aki olyan akadályt helyez a sínekre, ami a jármű siklását okozhatja, emberéletekkel játszik és bűncselekményt követ el.

Sajnos az idei nyár is bővelkedett vasúti szerencsétlenségekben. Legutóbb Baranyában, egy vasúti átjáróban történt brutális baleset. Ketten meghaltak, amikor autójukkal vonat elé hajtottak.