Letöltendő börtönbüntetésre ítélték a volt NB I.-es labdarúgót

Rendkívüli

45 perce
Első fokon 4 év 2 hónap szabadságvesztésre ítélték hazájában Marius Siminicet. A korábban a Diósgyőrt is erősítő román labdarúgót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában találták bűnösnek.
A Bihar Megyei Törvényszék kábítószer-kereskedelem és tiltott anyagok birtoklása miatt 4 év 2 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a DVTK-korábbi csatárát, Marius Siminicet. A volt labdarúgó bűntársa, Andrei Nicu Dragușanu két évet kapott. Az ítélet nem jogerős, az ügy a Nagyváradi Ítélőtáblán folytatódhat, Siminic addig is házi őrizetben marad – írja a Blikk a Bihari Napló beszámolója alapján. 

Beépített rendőrnek árulta a drogot az egykori NB I.-es labdarúgó
Fotó: illusztráció/román rendőrség

Kristályt árult a volt labdarúgó

A 43 éves Siminic 2024 nyarától kezdve több alkalommal adott el drogot egy vevőnek, aki valójában fedett nyomozó volt. Az utolsó dokumentált tranzakció 2025 februárjában történt. Nem sokkal később házkutatást tartottak nála, ennek során több tasak tiltott anyagot és egy mérleget is találtak a rendőrök. A hatóságok előbb őrizetbe vették, majd házi őrizetbe helyezték.

Az exfutballista ügyében súlyosító körülmény volt, hogy korábban Magyarországon elítélték embercsempészet miatt, ám keveredett már sikkasztási és csalási ügybe is. Ezekben elévülés miatt szűnt meg az eljárás vele szemben, de a károkat meg kellett térítenie.

19 meccsen 3 gól a magyar bajnokságban

Marius Siminic pályafutása során az FC Bihor Oradea, a Liberty Salonta, a Diósgyőr és az Arieșul Turda csapataiban is megfordult. A csatár a DVTK-nál 2004 és 2006 között szerepelt: összesen 19 NB I.-es mérkőzésen lépett pályára, ezeken 3 gólt szerzett.

