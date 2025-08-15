Ekkora pech nincs: 15 métert furikázott a lenyúlt autóval a nő – aztán felborult

A rendőrség tájékoztatása alapján a Duol.hu írta meg, hogy kedden hajnalban egy zombai férfi bejelentést tett, mert a testvére tulajdonában lévő, de neki kölcsönadott autót valaki „elkötötte”. Nem sokkal később, a háztól mintegy 15 méter távolságra, felborulva találtak rá a járműre.

15 méter, ennyit tett meg a lenyúlt autóval a nő, mielőtt felborult Fotó: Police.hu

A férfi elmondta, hogy egy nőismerős aludt nála, ám reggel a vendég már nem tartózkodott a házban. Mivel többszöri hívásra sem érte el, értesítette a rendőröket. A helyszíni szemle közben a nő is előkerült, és beismerte, hogy ő vitte el a kocsit, melynek ajtaját nyitva találta. Elmondta azt is, hogy miközben próbált megfordulni, felborult a járművel, ezért inkább gyalog folytatta útját.

Nagy ára lesz a 15 méter furikázásnak

A fiatal nőnek nincs vezetői engedélye, ezért a rendőrök jármű önkényes elvétele bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Emellett az engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt őrizetbe is vették.

