Rendkívüli

Teljes pánik Ukrajnában: Oroszország megtámadta Kijevet!

zebra

Még nézni is ijesztő: videón, ahogy a zebrán elgázolják az idős férfit

Tiszaújvárosban egy sofőr lassítás nélkül hajtott át a zebrán és elsodort egy elektromos mopedet. A 93 éves férfi szerencsére nem sérült meg.
Az esetről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook-oldalán osztottak meg egy sokkoló videót, amit a Boon.hu szemlézett. A kamerafelvételen egyértelműen látszik, hogy semmi nem akadályozta a sofőrt a belátásban, mégsem adott elsőbbséget a 93 éves nyugdíjasnak.

93 éves
Komolyabb sérülés nélkül úszta meg a gázolást a 93 éves férfi Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A sofőrnek és a 93 éves bácsinak is szerencséje volt

A balesetben a szépkorú férfi járműve megrongálódott, ő azonban nem sérült meg. Ez volt a figyelmetlen sofőr szerencséje, aki így megúszta 104 ezer forint pénzbírsággal, valamint 4 hónapra eltiltották a vezetéstől.

