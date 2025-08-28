Még nézni is ijesztő: videón, ahogy a zebrán elgázolják az idős férfit

Az esetről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook-oldalán osztottak meg egy sokkoló videót, amit a Boon.hu szemlézett. A kamerafelvételen egyértelműen látszik, hogy semmi nem akadályozta a sofőrt a belátásban, mégsem adott elsőbbséget a 93 éves nyugdíjasnak.

Komolyabb sérülés nélkül úszta meg a gázolást a 93 éves férfi Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A sofőrnek és a 93 éves bácsinak is szerencséje volt

A balesetben a szépkorú férfi járműve megrongálódott, ő azonban nem sérült meg. Ez volt a figyelmetlen sofőr szerencséje, aki így megúszta 104 ezer forint pénzbírsággal, valamint 4 hónapra eltiltották a vezetéstől.

