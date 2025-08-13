Megdöbbentő adatok: ez a leveszélyesebb nap az autósok számára

Idén is rengeteg közúti baleset történt, de a tavalyi évben sem volt kevés. Most a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) egy izgalmas kutatást végzett arról, melyik a legveszélyesebb nap az autósok számára, továbbá azt is meg tudták mondani, hogy melyik hónapban érdemes kerülni az autókázást – írja a zaol. hu.

A Covid óta folyamatosan emelkedik a személyi sérülésekkel járó közúti balesetek száma. A KSH megdöbbentő adatokat közölt: ez a legveszélyesebb nap az autósok számára

Fotó: Bordás Béla/SZON

A legveszélyesebb nap az autósok számára: megdöbbentő adatok 2024-ből

A Központi Statisztikai Hivatal a tavalyi, hivatalos baleseti adatokból számította ki, hogy melyik nap a legveszélyesebb a heti hét napból, de azt is meg tudták mondani, hogy melyik a legkevésbé veszélyes. Ezentúl még azt is közölték, melyik hónapban érdemes kerülni az utazást, ugyanis akkor mutat kiugró számokat a statisztika közúti balesetek szempontjából.

Magyarországon a tavalyi évben összesen 14 687 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt – tudatta a KSH az Országos Rendőr-főkapitányság adatai alapján, és azt is megállapították, hogy a Covid óta ez a szám emelkedő tendenciát mutat.

A KSH kutatása alapján a hét legveszélyesebb napja az autósok számára a péntek, ekkor érdemes kerülni a közlekedést. Viszont meglepő, hogy a vasárnap - amikor szintén kiemelkedően sűrű a forgalom - a legkevésbé veszélyes, ugyanis azon a napon történik a legkevesebb közúti baleset, ami személyi sérüléssel járna. Hónapok szempontjából a nyár közepe, a július hónap veszélyes, valószínűleg azért, mert ilyenkor utaznak a legtöbben nyaralni. Ezt is bizonyítja, hogy az M7-es autópálya nyáron szinte járhatatlanná válik, főleg hétvégente, amikor mindenki a Balatonra tart.