A fürdőváros, melyet egy rejtélyes kórokozó kényszerített térdre

Az augusztus 20-i ünnepségek után lassan tudatosul mindenkiben, hogy vége az idei nyárnak, és beköszöntenek a szürke őszi hétköznapok. A szezon meglehetősen felemásra sikerült: a változékony időjárás nem sokat segített a vendéglátás helyzetén, ám Párkányban nemcsak emiatt marad emlékezetes az idei június, július és augusztus. A nyár elején borzolta a kedélyeket egy 11 éves kisfiú pozsonyi halála, akivel agyevő amőba (Naegleria fowleri) végzett. Hamarosan az is kiderült: a gyermek vagy már fertőzötten fürdött a Vadas Thermal Resortban, vagy ott jutott a szervezetébe a kórokozó. A rettegett betegség miatt így hosszú időre lakat került a létesítményre, bizonytalanná téve az ott dolgozók és a környéken a vendéglátásból élők megélhetését.
A fertőzés és a kisfiú halálának híre futótűzként terjedt a médiában, tragédiájáról szinte az összes médium beszámolt, nem csak Szlovákiában és Csehországban, de nálunk, Magyarországon is.
A kórházban kiderült, hogy az agyevő parazita fertőzése okozta a kisfiú halálát.
A méltán híres párkányi strandon azonnal megjelentek a szlovák közegészségügyi hivatal emberei, mintákat vettek a medencék vizéből, vízvezetékeiből és a tisztítóberendezéseiből. A vizsgálat végéig Vadas Thermal Resortot ideiglenesen bezárták. Akkor még úgy tűnt, az eredmények egy hét múlva meglesznek, valójában azonban a vizsgálat a mai napig nem zárult le.
Az agyevő amőba előfordulása ezidáig elsősorban az olyan egzotikusnak mondott országokban volt jellemző, amelyek trópusi éghajlattal rendelkeznek. A klímaváltozásnak és a globalizációnak köszönhetően azonban az egysejtű elterjedési területe jelentősen északabbra tolódott, így időszakosan, nyáron már akár Közép-Európában is előfordulhat.
Elsősorban az állóvizekben, tavakban, tócsákban, napra kitett víztárolókban található meg ez a parazita, de ugyanúgy megbújhatnak a vízvezetékekben, a csövekben is. A szervezetbe az orron keresztül kerülve jelentenek veszélyt az egészségre, hiszen innen a kórokozó eljuthat az agyba, ahol súlyos károkat tud okozni. A fertőzése az esetek túlnyomó részében halálos kimenetelű, az orvostudomány alig tud olyan esetekről, melyekben túlélték a végzetes kórt.
A Duna-parti Párkány, Esztergommal egyetemben, a Dunakanyar kapujának számít. Festői környezetben terül el, gazdag történelmi hagyományaival méltán számíthat a turisták érdeklődésére. A rendszerváltás után azonban a térség gazdasági erőforrásait fokozatosan - mondjuk így - beszántották, és ez nagyban megnehezítette a város lakóinak az életét. Ebben az időszakban határozta el a városvezetés, hogy veszteségeiket ellensúlyozandó a turisztikára helyezik a hangsúlyt. A múlt század '70-es éveinek második felében nyitotta meg a kapuit a város strandja,
ami rövid időn belül az ország egyik legismertebb fürdőjévé vált.
A városvezetés húzása bejött, ezért a település erőforrásainak jelentős részét a továbbiakban is a Vadas kiépítésébe és a fejlesztésére fordította. A strand az idők folyamán egyre szépült és bővült. Pár év elteltével a környék legnagyobb gazdasági motorjává vált. A Vadas vezetői hosszútávú, szisztematikus fejlesztésekbe kezdtek. Ennek köszönhetően túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a nyári idényben szabályosan dübörgött a turizmus a városban és az erőfeszítések arra irányultak, hogy ez az év egyre nagyobb részében így legyen. A tízezres kisvárost nyaranta több mint félmillió turista látogatta. Ezután jött az amőba-ügy.
A médiát elözönlötték a kisfiú halálával kapcsolatos álhírek, amiket az egyes hírportálok egymástól átvéve terjesztettek. A szlovák közegészségügyi hivatal, ahelyett, hogy az érintetteket – a város és Vadas vezetőségét – tájékoztatta volna, a médiának szivárogtatott ki hírmorzsákat, ezáltal is fokozta a bizonytalanságot. A vizsgálatok is elhúzódtak, a turisták nagy része visszamondta a foglalását annak ellenére, hogy egyre nyilvánvalóbbá vált, a tragikusan elhunyt kisfiú nem a párkányi strandon kapta el a fertőzést, ahol egy úszótanfolyamon vett részt.
A fertőzés tünetei már rögtön az érkezését követően megjelentek nála, miközben a fertőzés lappangási ideje jellemzően 6 nap. Olyan hírek is napvilágot láttak, hogy az úszótanfolyamot megelőzően Egyiptomban kirándult a szüleivel, akik – megerősítetlen sajtóinformációk szerint – azt sem engedték meg a közegészségügynek, hogy a tragédia után mintát vegyenek a családi házuk kinti medencéjéből.
A közegészségügyi hivatal a párkányi strandon és környékén begyűjtött mintákból továbbra sem tudta az agyevő amőba jelenlétét kimutatni, de a fürdő kinyitását még hetekig nem engedélyezték. A város és a környék lakosainak az életét ezáltal nagyban megnehezítették.
Majd ismét hírmorzsák jelentek meg arról, hogy amőbákat találtak a mintákban, ám azok nem a hírhedt Naegleria fowleri példányai, hanem közönséges, sok helyen megtalálható egysejtűek voltak. Hozzá kell tennünk,
a nyári időszakban a vizekben az amőbák különböző alfajainak a jelenléte természetes,
de ezek nem okoznak súlyos fertőzéseket. A bizonytalanság és az elkeseredés Párkányban tovább fokozódott, tüntetést is szerveztek a szlovák hatóságok miatt kialakult helyzet hatékony kezelésének az érdekében.
A Párkányi Termálfürdő folyamatosan tájékoztatta a nyilvánosságot a fejleményekről a közösségi oldalán. A szlovák közegészségügy a Vadas területén a már elszállásolt vendégek részére engedélyezte néhány medence használatát, de strand a nagy nyilvánosság előtt továbbra sem nyithatta ki a kapuit.
Az áttörést július 8-a jelentette, ezen a napon engedélyezték a párkányi strand kinyitását. Az Origo már az amőba-botrány kezdetén ellátogatott Párkányba, hogy az egymásnak ellentmondó hírek kereszttüzében hiteles forrásokra támaszkodjon. Több írásunk is megjelent az üggyel kapcsolatban, nyilatkozott a város polgármestere, Szabó Eugen, valamint Hogenbuch Endre, a Vadas Thermal Resort igazgatója, de megkérdeztük a helyi vállalkozókat és a lakosokat is.
A nyár végén ismét visszatértünk a felvidéki fürdővárosba, és megkérdeztük a helyi vállalkozókat és közembereket, hogyan értékelik az elmúlt hónapok eseményeit. A város szerencsére, átvészelte ezt a nehéz időszakot. A nyitás óta lehet találkozni turistákkal, de a számuk meg sem közelíti az előző években megszokottakat. A vállalkozók, akikkel beszélgettünk, egybehangzóan állítják, forgalmuk 30-40 százalékkal esett vissza, voltak, akiknél ez az arány meghaladta az 50 százalékot is.
Tudunk olyan esetekről is, ahol nagy hiteleket vettek fel a fejlesztésekre, és a törlesztőrészletek befizetése hatalmas gondot jelent. Azt is rebesgették néhányan, hogy a Vadas területén működő néhány vállalkozó azt szeretné elérni, hogy a város kárpótolja őket a veszteségeikért. Ez a szándékuk azonban nem tűnik megvalósíthatónak, hiszen a kialakult helyzetért sem a város, sem pedig a termálfürdő vezetése nem tehető felelőssé.
Egyes döntéshozók nagyon is tisztában vannak vele, hogy a párkányi strand bezárása milyen következménnyekkel jár a városra nézve. Ennek ellenére nem álltak a helyzet magaslatán. Meg nem erősített információink szerint a közegészségügyi hivatal a mai napig nem küldött hivatalos értesítést a város, illetve a strand vezetőségének a vizsgálati eredményekről. Tegyük hozzá, azóta súlyos fertőzés, megbetegedés sem történt.
Mindezek alapján úgy tűnik, a szlovák államapparátus kockára tette százak megélhetését, és százezrek üdülését.
A válságkezelésük csapnivaló, ahogy a kommunikációjuk is. Most, a nyár végeztével mindenki abban bízik, a jövő évben lassan minden a helyére kerül, és egy idő után már csak rossz emlék marad a 2025-ös nyári szezon.