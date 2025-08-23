A fürdőváros, melyet egy rejtélyes kórokozó kényszerített térdre

Az augusztus 20-i ünnepségek után lassan tudatosul mindenkiben, hogy vége az idei nyárnak, és beköszöntenek a szürke őszi hétköznapok. A szezon meglehetősen felemásra sikerült: a változékony időjárás nem sokat segített a vendéglátás helyzetén, ám Párkányban nemcsak emiatt marad emlékezetes az idei június, július és augusztus. A nyár elején borzolta a kedélyeket egy 11 éves kisfiú pozsonyi halála, akivel agyevő amőba (Naegleria fowleri) végzett. Hamarosan az is kiderült: a gyermek vagy már fertőzötten fürdött a Vadas Thermal Resortban, vagy ott jutott a szervezetébe a kórokozó. A rettegett betegség miatt így hosszú időre lakat került a létesítményre, bizonytalanná téve az ott dolgozók és a környéken a vendéglátásból élők megélhetését.

Az agyevő amőba miatt elhunyt fiú biztosan nem a Vadasban fertőződött meg és tovább sem adta a parazitát

Fotó: Vadas Thermal Resort

A fertőzés és a kisfiú halálának híre futótűzként terjedt a médiában, tragédiájáról szinte az összes médium beszámolt, nem csak Szlovákiában és Csehországban, de nálunk, Magyarországon is.

A kórházban kiderült, hogy az agyevő parazita fertőzése okozta a kisfiú halálát.

A méltán híres párkányi strandon azonnal megjelentek a szlovák közegészségügyi hivatal emberei, mintákat vettek a medencék vizéből, vízvezetékeiből és a tisztítóberendezéseiből. A vizsgálat végéig Vadas Thermal Resortot ideiglenesen bezárták. Akkor még úgy tűnt, az eredmények egy hét múlva meglesznek, valójában azonban a vizsgálat a mai napig nem zárult le.

Amit az agyevő amőba fertőzéséről tudni lehet

Az agyevő amőba előfordulása ezidáig elsősorban az olyan egzotikusnak mondott országokban volt jellemző, amelyek trópusi éghajlattal rendelkeznek. A klímaváltozásnak és a globalizációnak köszönhetően azonban az egysejtű elterjedési területe jelentősen északabbra tolódott, így időszakosan, nyáron már akár Közép-Európában is előfordulhat.

Elsősorban az állóvizekben, tavakban, tócsákban, napra kitett víztárolókban található meg ez a parazita, de ugyanúgy megbújhatnak a vízvezetékekben, a csövekben is. A szervezetbe az orron keresztül kerülve jelentenek veszélyt az egészségre, hiszen innen a kórokozó eljuthat az agyba, ahol súlyos károkat tud okozni. A fertőzése az esetek túlnyomó részében halálos kimenetelű, az orvostudomány alig tud olyan esetekről, melyekben túlélték a végzetes kórt.