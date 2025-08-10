Agyevő amőba, vízbe fulladt tinédzser, eltűnt sportoló – az idei nyár legmegrázóbb vízparti balesetei

Még nincs vége a nyárnak, sokan most tervezik a vízparti pihenésüket, ezért is fontos újra és újra megemlíteni, milyen veszélyeknek vannak kitéve a fürdőzők. Az idei szezonban is számos vízi baleset, fulladás és tragédia történt, ami megrázta a nyilvánosságot, miközben némelyikük talán elkerülhető lett volna. Még június közepén sokkolta az embereket annak a 11 éves kisfiú halála, akit állítólag agyevő amőba támadott meg, miután a párkányi strandfürdőben járt a szüleivel, azóta sem lehet biztosan tudni, hogy valóban ott támadta-e meg a szóban forgó kórokozó.

Az agyevő amőba kapcsán a párkányiak egy emberként álltak ki strandjuk mellett, és biztosak benne az eddigi eredmények alapján, hogy a tragikusan elhunyt kisfiú nem a Vadasban fertőződött meg

Fotó: Letrich Richard/facebook/Csücskék

Agyevő amőba tartotta rettegésben a strandolókat júniusban

Júniusban egy 11 éves pozsonyi kisfiú halt meg súlyos agyi fertőzésben, amelyet az agyevő amőba (Naegleria fowleri) nevű egysejtű okozott. A tragédia után kiderült, hogy pár nappal korábban a párkányi Vadas Thermal Resortban vett részt úszótanfolyamon, ezért a hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak. A több mint száz vízminta elemzése során ugyan egysejtűeket találtak, de a halálos kórokozó törzse nem volt jelen. A fürdő teljes fertőtlenítés után nyithatott meg újra, a hatóság hivatalosan kizárta, hogy innen származott volna a fertőzés.

Kislány fulladt meg a Palatinuson: súlyos mulasztás történhetett?

Június 14-én egy hatéves kislány vesztette életét a budapesti Palatinus Strandon.

Szemtanúk szerint az úszómester a tragédia idején telefonozott, így nem vette észre, hogy a kislány hosszú ideig mozdulatlanul lebeg a vízben.

A gyermeket fürdőzők emelték ki, és megkezdték az újraélesztést, de a mentők több órás küzdelme ellenére sem sikerült megmenteni. Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult nyomozás. A kislány édesanyja teljesen összetört, magát hibáztatja a tragédia miatt.

A Palatinus tragédiájának szemtanúi szerint a személyzet hibázott, a medencébe fulladt kislányt fürdőzők próbálták újraéleszteni (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Tragédia a Mályi-tónál: ballagását követő nap fulladt meg a kamaszfiú

Egy 14 éves fiú, Alex, a nyolcadik osztály befejezése után barátaival fürdött a Mályi-tóban, amikor váratlanul eltűnt a víz alatt. A Neptun Búvár és Mentőcsapat órákon át kereste, végül 3,5 méter mélyen, egy sűrű hínárfal alatt találtak rá. Úgy tudni, nem tudott úszni, és a növényzetbe akadva pánikba eshetett. A tragédia megrendítette a helyi közösséget, amely összefogott a család temetési költségeinek fedezésére.