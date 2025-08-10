Agyevő amőba, vízbe fulladt tinédzser, eltűnt sportoló – az idei nyár legmegrázóbb vízparti balesetei

Még nincs vége a nyárnak, sokan most tervezik a vízparti pihenésüket, ezért is fontos újra és újra megemlíteni, milyen veszélyeknek vannak kitéve a fürdőzők. Az idei szezonban is számos vízi baleset, fulladás és tragédia történt, ami megrázta a nyilvánosságot, miközben némelyikük talán elkerülhető lett volna. Még június közepén sokkolta az embereket annak a 11 éves kisfiú halála, akit állítólag agyevő amőba támadott meg, miután a párkányi strandfürdőben járt a szüleivel, azóta sem lehet biztosan tudni, hogy valóban ott támadta-e meg a szóban forgó kórokozó.
Júniusban egy 11 éves pozsonyi kisfiú halt meg súlyos agyi fertőzésben, amelyet az agyevő amőba (Naegleria fowleri) nevű egysejtű okozott. A tragédia után kiderült, hogy pár nappal korábban a párkányi Vadas Thermal Resortban vett részt úszótanfolyamon, ezért a hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak. A több mint száz vízminta elemzése során ugyan egysejtűeket találtak, de a halálos kórokozó törzse nem volt jelen. A fürdő teljes fertőtlenítés után nyithatott meg újra, a hatóság hivatalosan kizárta, hogy innen származott volna a fertőzés.
Június 14-én egy hatéves kislány vesztette életét a budapesti Palatinus Strandon.
Szemtanúk szerint az úszómester a tragédia idején telefonozott, így nem vette észre, hogy a kislány hosszú ideig mozdulatlanul lebeg a vízben.
A gyermeket fürdőzők emelték ki, és megkezdték az újraélesztést, de a mentők több órás küzdelme ellenére sem sikerült megmenteni. Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult nyomozás. A kislány édesanyja teljesen összetört, magát hibáztatja a tragédia miatt.
Egy 14 éves fiú, Alex, a nyolcadik osztály befejezése után barátaival fürdött a Mályi-tóban, amikor váratlanul eltűnt a víz alatt. A Neptun Búvár és Mentőcsapat órákon át kereste, végül 3,5 méter mélyen, egy sűrű hínárfal alatt találtak rá. Úgy tudni, nem tudott úszni, és a növényzetbe akadva pánikba eshetett. A tragédia megrendítette a helyi közösséget, amely összefogott a család temetési költségeinek fedezésére.
A verseny úszószámában egy résztvevő hirtelen rosszul lett, majd elmerült a vízben. A vízimentők azonnal a segítségére siettek, partra húzták és újraélesztésbe kezdtek, miközben a helyszínre érkeztek a mentők is. A sportoló életéért hosszú ideig küzdöttek, ám minden erőfeszítés ellenére a férfi a helyszínen életét vesztette. A verseny szervezői mély megrendülésüknek adtak hangot, és együttérzésüket fejezték ki az elhunyt családjának.
Bár elrettentőek a fenti esetek, de az sem volt ritka, hogy sikerült megelőzni a halálos tragédiákat. Nemrég egy strandolónál hirtelen szívleállás lépett fel, de a közelben tartózkodó, éppen szabadnapos mentők azonnal a segítségére siettek, mert észrevetették, hogy baj van. A gyors és szakszerű újraélesztésnek köszönhetően a férfi túlélte a rosszullétet, a mentők tette pedig példát mutatott a jelenlévőknek.
Nem egyedi eset, hiszen a minap egy szabadnapos katona cselekedett hasonlóképp, aki egy kisfiú életét mentette meg a pápai strandon. Egy 12 éves gyermek lett rosszul a vízben, az őrvezető látta, hogy nagy a baj és végül szakszerű újraélesztéssel sikerült stabilizálnia az állapotát, később kórházban látták el. Az esetről bővebben a Veol.hu számolt be.
A nyár tragédiái és hőstettei egyaránt rávilágítanak a vízi biztonság fontosságára. A figyelem, a felkészültség és a gyors reagálás sok esetben életet menthet – ahogy azt a szabadnapos mentők és a katona példája is jól mutatja. A legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, ha valami gyanús, azonnal hívjunk segítséget!