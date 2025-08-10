Hírlevél

strand

Agyevő amőba, vízbe fulladt tinédzser, eltűnt sportoló – az idei nyár legmegrázóbb vízparti balesetei

48 perce
Olvasási idő: 10 perc
Idén is számos tragikus eset történt a vízpartokon, strandokon, illetve azok közelében. A nyár elején rögtön sokkolta a nyilvánosságot az agyevő amőba esete, ami miatt a párkányi strandot be is kellett zárni épp a szezon elején. De ezt követően sem volt megállás, sajnos minden óvintézkedés ellenére is történtek olyan halálos balesetek, melyek nagy nyilvánosságot kaptak. Mutatjuk az idei nyár legnagyobb vízparti tragédiáit.
strandhalálvízpartnyárbalesetveszélytragédia

Még nincs vége a nyárnak, sokan most tervezik a vízparti pihenésüket, ezért is fontos újra és újra megemlíteni, milyen veszélyeknek vannak kitéve a fürdőzők. Az idei szezonban is számos vízi baleset, fulladás és tragédia történt, ami megrázta a nyilvánosságot, miközben némelyikük talán elkerülhető lett volna. Még június közepén sokkolta az embereket annak a 11 éves kisfiú halála, akit állítólag agyevő amőba támadott meg, miután a párkányi strandfürdőben járt a szüleivel, azóta sem lehet biztosan tudni, hogy valóban ott támadta-e meg a szóban forgó kórokozó.

agyevő amőba, Párkány, strand
Az agyevő amőba kapcsán a párkányiak egy emberként álltak ki strandjuk mellett, és biztosak benne az eddigi eredmények alapján, hogy a tragikusan elhunyt kisfiú nem a Vadasban fertőződött meg
Fotó: Letrich Richard/facebook/Csücskék

Agyevő amőba tartotta rettegésben a strandolókat júniusban

Júniusban egy 11 éves pozsonyi kisfiú halt meg súlyos agyi fertőzésben, amelyet az agyevő amőba (Naegleria fowleri) nevű egysejtű okozott. A tragédia után kiderült, hogy pár nappal korábban a párkányi Vadas Thermal Resortban vett részt úszótanfolyamon, ezért a hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak. A több mint száz vízminta elemzése során ugyan egysejtűeket találtak, de a halálos kórokozó törzse nem volt jelen. A fürdő teljes fertőtlenítés után nyithatott meg újra, a hatóság hivatalosan kizárta, hogy innen származott volna a fertőzés.

Kislány fulladt meg a Palatinuson: súlyos mulasztás történhetett?

Június 14-én egy hatéves kislány vesztette életét a budapesti Palatinus Strandon. 

Szemtanúk szerint az úszómester a tragédia idején telefonozott, így nem vette észre, hogy a kislány hosszú ideig mozdulatlanul lebeg a vízben. 

A gyermeket fürdőzők emelték ki, és megkezdték az újraélesztést, de a mentők több órás küzdelme ellenére sem sikerült megmenteni. Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt indult nyomozás. A kislány édesanyja teljesen összetört, magát hibáztatja a tragédia miatt.

A Palatinus tragédiájának szemtanúi szerint a személyzet hibázott, a medencébe fulladt kislányt fürdőzők próbálták újraéleszteni (illusztráció) 
Fotó: Shutterstock

Tragédia a Mályi-tónál: ballagását követő nap fulladt meg a kamaszfiú

Egy 14 éves fiú, Alex, a nyolcadik osztály befejezése után barátaival fürdött a Mályi-tóban, amikor váratlanul eltűnt a víz alatt. A Neptun Búvár és Mentőcsapat órákon át kereste, végül 3,5 méter mélyen, egy sűrű hínárfal alatt találtak rá. Úgy tudni, nem tudott úszni, és a növényzetbe akadva pánikba eshetett. A tragédia megrendítette a helyi közösséget, amely összefogott a család temetési költségeinek fedezésére.

Keresőbúvárok a mályi tónál. 14 éves fiú fulladt bele a vízbe, a mentőcsapat már csak a testét találta meg, nem tudtak rajta segíteni
Fotó: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat

Halálos tragédia árnyékolta be a Vasi Vasember triatlonversenyt

A verseny úszószámában egy résztvevő hirtelen rosszul lett, majd elmerült a vízben. A vízimentők azonnal a segítségére siettek, partra húzták és újraélesztésbe kezdtek, miközben a helyszínre érkeztek a mentők is. A sportoló életéért hosszú ideig küzdöttek, ám minden erőfeszítés ellenére a férfi a helyszínen életét vesztette. A verseny szervezői mély megrendülésüknek adtak hangot, és együttérzésüket fejezték ki az elhunyt családjának.

Vasi Vasember: búvárok a szombathelyi Csónakázótóban keresték az eltűnt versenyzőt
Fotó: VAOL

További nyári balesetek

  • Esztergom, Palatinus-Tófürdő: egy középkorú férfi holttestét többórás kutatás után találták meg a vízben.
  • Tisza: Tiszateleknél egy 59 éves horgász merült el, a testét Tiszabercelnél emelték ki.
  • Túrkeve: klórgázszivárgás miatt 120 embert kellett evakuálni a strandon, 14-en kórházba kerültek.
  • Keszthely: egy 36 éves férfi lett rosszul vízibiciklizés közben, a partra vitték, de nem tudták megmenteni.

Bár elrettentőek a fenti esetek, de az sem volt ritka, hogy sikerült megelőzni a halálos tragédiákat. Nemrég egy strandolónál hirtelen szívleállás lépett fel, de a közelben tartózkodó, éppen szabadnapos mentők azonnal a segítségére siettek, mert észrevetették, hogy baj van. A gyors és szakszerű újraélesztésnek köszönhetően a férfi túlélte a rosszullétet, a mentők tette pedig példát mutatott a jelenlévőknek.

Fontos, hogy a szabályokat betartva strandoljunk, figyeljünk egymásra a tragédiák megelőzése érdekében
Fotó:  Unsplash

Nem egyedi eset, hiszen a minap egy szabadnapos katona cselekedett hasonlóképp, aki egy kisfiú életét mentette meg a pápai strandon. Egy 12 éves gyermek lett rosszul a vízben, az őrvezető látta, hogy nagy a baj és végül szakszerű újraélesztéssel sikerült stabilizálnia az állapotát, később kórházban látták el. Az esetről bővebben a Veol.hu számolt be.

A nyár tragédiái és hőstettei egyaránt rávilágítanak a vízi biztonság fontosságára. A figyelem, a felkészültség és a gyors reagálás sok esetben életet menthet – ahogy azt a szabadnapos mentők és a katona példája is jól mutatja. A legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra, ha valami gyanús, azonnal hívjunk segítséget!

 

