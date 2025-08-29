A boltok kamu kedvezményekkel húzzák le a vevőket, érkezik a vastag bírság

Sok vásárló még mindig bedől a színes plakátokon és hangzatos hirdetésekben feltüntetett akciós áraknak, pedig esetenként kiderül, hogy ezek jó része egyszerű átverés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzései során sorra buktak le azok a boltok és webáruházak, amelyek kamu engedményekkel próbálták becsalogatni a vevőket – tájékoztatott a Baon.hu.

Fogyasztóvédelmi fellépés és akciós ár ellenőrzés egy szupermarketben

Fotó: Mw-archív / Illusztráció

A vizsgálatok szerint előfordult, hogy az akciós ár valójában magasabb volt, mint korábban, vagy egyszerűen hiányzott a kötelezően feltüntetendő korábbi ár. A legutóbbi ellenőrzés során 96 esetben az eladási ár, 88 esetben pedig az egységár volt hibás, és sok helyen még a kötelező tájékoztatás is elmaradt.

A 2022-ben bevezetett 30 napos szabály szerint minden árengedményt az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell viszonyítani. Ez akadályozza meg, hogy a kereskedők mesterségesen felpumpálják az árakat, majd óriási kedvezményeket hirdessenek újra.

Akciós ár tekintetében a hatóság sem viccel

A szabályszegőket százezres bírságokkal sújtják. Bár a hagyományos üzleteknél már javul a helyzet, a kifogásolási arány 16%-ról néhány év alatt szinte nullára csökkent, azonban az online térben továbbra is hemzsegnek a szabálytalanságok. Nem véletlen, hogy a jövőben itt várhatók a legszigorúbb ellenőrzések.

A fogyasztóvédelem világos célja tehát véget vetni a kamu akcióknak és megvédeni a vásárlókat az átlátszó trükköktől. Erről árulkodik az NKFH által az év elején meghirdetett akcióterv is, amelyről az Origo.hu korábbi cikkében olvashatnak részletesen.