Mutatjuk, mikor szabadulhat legkorábban a családját brutálisan kiirtó magyar férfi

A Budapest Környéki Törvényszék 2025. február 24-én döntött az albertirsai családirtó ügyében. Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a férfit, mellékbüntetésként 10 év közügyektől eltiltással, azzal, hogy legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra. Az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen. Tényleges életfogytiglant kértek a férfire. A vérfagyasztó, és egyben mélyen lesújtó családi tragédia kapcsán született jogerős ítéletről, ami a napokban született meg a Fővárosi Ítélőtáblán, a Szoljon.hu számolt be.

Az albertirsai családirtó áldozatai Fotó: részlet a Tények videójából/ (Tények.hu)

Megszólalt az albertirsai családirtó

N.A. és felesége közös gyermeke 2020 őszén született. Nem sokkal a születése után a házaspár viszonya annyira megromlott, hogy a nő távoltartási végzést kért a férje ellen, amit a Ceglédi Járásbíróság 2023 májusában 30 napra elrendelt. 2023. június 30-án, közvetlenül azután, hogy a végzés időtartama lejárt, a férfi megjelent a családi házukban.

Veszekedni kezdett a fürdőszobából kilépő feleségével, és egy székkel rátámadt az asszonyra.

A szék összetört. A volt katona ekkor megragadott egy kb. egy méteres vascsövet, és azzal kezdte ütni állatias kegyetlenséggel az asszony fejét és felsőtestét. Vagy 130-szor csapott le a nőre. Az asszony nem élte túl a támadást, a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

Eldurrant az agyam, és agyonvertem, székekkel, aztán nem akart megdögleni, egy vascsővel"

– mondta a bestiális gyilkos a saját maga által készített felvételen, amit elküldött az asszony új párjának.

Miután a feleségét agyonverte, a gyilkos a saját lánya ellen fordult

A férfi a kislányát is megölte. Őt megfojtotta, a holtteste mellé pedig cumit és plüssjátékokat tett. Ahogy arról a későbbiekben vallott, a kislányának azért kellett meghalnia, hogy

„ne kelljen anya nélkül felnőnie”.

Ezek után a férfi még egy napot ott maradt a családi házban a holttestekkel, aztán szólt a rendőröknek. Állítólag önmagával is végezni akart, de magán csak karcolásokat ejtett.

A sokkot kapott édesapa

A meggyilkolt nő édesapja sokkot kapott, amikor megtudta, hogy megölték a lányát és az unokáját. Azonnal a helyszínre sietett, és a kerítésen átmászva szeretett volna bejutni a házba, ahol már a rendőrök helyszíneltek. A kétségbeesett, összeomlott férfit csak nagy nehézségek árán tudták visszatartani. A megrázó képsorokat a Tények osztotta meg, amit az Origo oldalára kattintva tud megnézni. Csak erős idegzetűeknek ajánljuk!