Mutatjuk, mikor szabadulhat legkorábban a családját brutálisan kiirtó magyar férfi

A Budapest Környéki Törvényszék 2025. február 24-én döntött az albertirsai családirtó ügyében. Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a férfit, mellékbüntetésként 10 év közügyektől eltiltással, azzal, hogy legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra. Az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen. Tényleges életfogytiglant kértek a férfire. A vérfagyasztó, és egyben mélyen lesújtó családi tragédia kapcsán született jogerős ítéletről, ami a napokban született meg a Fővárosi Ítélőtáblán, a Szoljon.hu számolt be.
N.A. és felesége közös gyermeke 2020 őszén született. Nem sokkal a születése után a házaspár viszonya annyira megromlott, hogy a nő távoltartási végzést kért a férje ellen, amit a Ceglédi Járásbíróság 2023 májusában 30 napra elrendelt. 2023. június 30-án, közvetlenül azután, hogy a végzés időtartama lejárt, a férfi megjelent a családi házukban.
Veszekedni kezdett a fürdőszobából kilépő feleségével, és egy székkel rátámadt az asszonyra.
A szék összetört. A volt katona ekkor megragadott egy kb. egy méteres vascsövet, és azzal kezdte ütni állatias kegyetlenséggel az asszony fejét és felsőtestét. Vagy 130-szor csapott le a nőre. Az asszony nem élte túl a támadást, a helyszínen belehalt a sérüléseibe.
Eldurrant az agyam, és agyonvertem, székekkel, aztán nem akart megdögleni, egy vascsővel"
– mondta a bestiális gyilkos a saját maga által készített felvételen, amit elküldött az asszony új párjának.
A férfi a kislányát is megölte. Őt megfojtotta, a holtteste mellé pedig cumit és plüssjátékokat tett. Ahogy arról a későbbiekben vallott, a kislányának azért kellett meghalnia, hogy
„ne kelljen anya nélkül felnőnie”.
Ezek után a férfi még egy napot ott maradt a családi házban a holttestekkel, aztán szólt a rendőröknek. Állítólag önmagával is végezni akart, de magán csak karcolásokat ejtett.
A meggyilkolt nő édesapja sokkot kapott, amikor megtudta, hogy megölték a lányát és az unokáját. Azonnal a helyszínre sietett, és a kerítésen átmászva szeretett volna bejutni a házba, ahol már a rendőrök helyszíneltek. A kétségbeesett, összeomlott férfit csak nagy nehézségek árán tudták visszatartani. A megrázó képsorokat a Tények osztotta meg, amit az Origo oldalára kattintva tud megnézni. Csak erős idegzetűeknek ajánljuk!
A napokban a Fővárosi Ítélőtábla elutasította az ügyészség fellebbezését, és helybenhagyta az ügyben hozott elsőfokú ítéletet. Indokolásuk szerint a törvényszék hiánytalanul feltárta a súlyosbító és enyhítő körülményeket, és a kiszabott büntetés arányban áll a cselekmény súlyával. Vagyis ha jól viselkedik, 30 év múlva, 65 éves korában kiszabadulhat a rácsok mögül az albertirsai családirtó.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.