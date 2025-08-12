Börtön vár a kutyákat éheztető állatkínzóra

Az ügyészség állatkínzással vádolt meg egy 20 éves drégelypalánki férfit, aki két kutyát fogadott otthonába. Az ebeket láncra kötve tartotta az állatkínzó, aki sem ivóvizet, sem élelmet nem biztosított a kutyák számára – adta hírül a Nool.hu.

Kis híján halálra éheztette mindkét kutyát az állatkínzó.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Lecsapott a hatóság az állatkínzóra

Az egyik kutya néhány hét után elpusztult, a másik életveszélyes állapotba került. A fiatal férfi nem vitte el állatorvoshoz az ebeket, az életben maradt kutyát állatvédők mentették ki, azóta Németországban fogadták örökbe.

Az ügyészség állatkínzás bűntette miatt emelt vádat. Ha a férfi beismeri tettét, akkor is másfél évnyi börtönbüntetésre és 2 évnyi közügyektől eltiltásra számíthat. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság fog dönteni.

Szintén letöltendő börtönbüntetésre számíthat az a pár, amelyik veszekedés közben bántalmazott egy háziállatot: a nyulat előbb ledobták emeleti lakásuk erkélyéről, majd a földön is belerúgtak egyet. Az eset részletei az Origo.hu korábbi cikkében.