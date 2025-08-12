Hírlevél

Álruhában, nőnek öltözve bujkál a rendőrség elől a körözött bűnöző

19 perce
Egy bajai férfi különös módszerrel próbálja elkerülni a rendőröket. A hatóságok körözést rendeltek el az álruhában bujkáló, nőnek öltözött férfi ellen, és kérik a lakosságot, segítsenek a kézre kerítésében.
A rendőrség körözést adott ki Kolompár Zoltán ellen, aki a gyanú szerint kábítószer-kereskedelem miatt állhat bíróság elé. A férfi különös módon, álruhában, nőnek öltözve és sminkkel szerepel a körözési fényképen is, ugyanis így bujkál azért, hogy elkerülje a büntetését – írja a Baon.hu.

álruhában bujkál: Körözést adtak ki Kolompár Zoltán ellen, aki női ruhában próbál elrejtőzni
Fotó: police.hu

A 28 éves bajai férfi ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság január 8-án adott ki elfogatóparancsot. Az ügyben a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomoz, és sürgősen szükségük van minden olyan információra, amely segítheti a férfi felkutatását.

Álruhában bujkál: körözik a nőnek öltözött bűnözőt

Ha bárki felismeri Kolompár Zoltánt, kérik, hogy haladéktalanul értesítse a rendőrséget a +36 1 354 6694-es telefonszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.

