Begőzölt ámokfutótól rettegett egy családanya – videó

Egy dühös ámokfutó életveszélyes manőverekkel leckéztetett egy autót a martonvásári lehajtónál az M7-es autópályán. A vétlen kocsiban egy fiatal gyerekes pár ült. A nő megdöbbenve mesélte a FEOL.hu-nak, mi történt.

Életveszélyes ámokfutó: büntetőfékezés és menekülés

Forrás: Olvasó

A családanya azt mondta, megelőztek egy külső sávban haladó teherautót, ami után elszabadultak az indulatok. Ahogy megkezdték a manővert, megjelent mögöttük egy őrült tempóban érkező fehér skodás és villogni kezdett. Megértették, hogy siet, de azt nem, hogy miért tartja be a követési távolságot. Felgyorsítottak, hogy mielőbb befejezzék a manővert, de ezzel sem nyugtatták meg az ámokfutót. Beintett nekik.

A Skoda mellénk sorolt a külső sávba, a sofőr lehúzta az ablakot, majd azt kiabálta, hogy jól gyorsul. Ezt követően bevágott elénk a külső sávból, és szinte nullára fékezte autóját, büntetőfékezett. Alig maradt időnk reagálni, hogy elkerüljük az ütközést, a videón ez a részlet látható. Nagyon megijedtünk és azonnal hívtuk a 112-es segélyhívót, és bejelentettem a történteket, megadva a Skoda rendszámát is. A sofőr valószínűleg észrevette, hogy telefonálok, sejtette miért, így a martonvásári lehajtónál menekülőre fogta a dolgot

– mesélte a sokkot kapott nő.

Hogy egy ámokfutó se legyen az utakon

A család autójában elöl, hátul és oldalt is van kamera, így az egész incidenst rögzítették. Feljelentették a sofőrt, hogy másokat is megóvjanak tőle.

Végig csak a kislányomra tudtam gondolni, aki szerencsére nem volt velünk és nem kellett átélnie ezt a szörnyűséget. Csak javasolni tudom, hogy mindenki szereltessen fedélzeti kamera rendszert az autójába, hogy kiszűrjük a hasonló ámokfutásokat és segítsük a rendőrség munkáját. Remélem, hamar elkapják!

– tette hozzá a nő.