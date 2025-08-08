Többször is brutálisan leszúrta anyósát, a bíróságon a nőt okolta tettéért

Egy 42 éves férfi saját anyósát ölte meg többszöri késszúrással annak lakásában. Az anyósgyilkosság részleteiről az elkövető és felesége is beszámoltak a bíróság előtt - írja a Kemma.hu.

A bíróságon is felkavaró részletek hangzottak el az anyósgyilkosság ügyében

Fotó: Shutterstock

A gyilkosság 1990-ben történt: 1990. április 14-én, húsvét előtti nagyszombaton Klits Mihály több késszúrással megölte özvegy anyósát annak otthonában. A férfi a megyei bíróságon, dr. Ebner Rupp Imre bíró tanácsa előtt a vádirat felolvasása után is elmondta saját verzióját a történtekről.

Mihály azt állította, hogy korábban soha nem került összeütközésbe a törvénnyel, és bár ivott aznap, feldúlt lelkiállapota vezetett a tettig. Elmondása szerint több körülmény is hozzájárult a tragédiához: húsvét volt, az anyósa nem terített meg neki, külföldről érkező nevelt fiát várta vendégségbe, és – állítása szerint – elcsábította tőle a lányát. A férfi szerint a nő dühösen kiabált vele, sértegette, majd egy kést kapott fel az asztalról, és fenyegetően hadonászott vele.

Anyósgyilkosság különös kegyetlenséggel: ezt mondták a tanúk

„Elkezdett felmenni a pumpám. Megfogtam a kezét és az asztalhoz vágtam, de csak a penge ért a laphoz, ami eltörött. Ezután megfogtam a kenyérvágó kést, és szúrtam. Aztán… elszakadt a film”

– mondta a vádlott.

A férfi állítása szerint a gyilkosság után fel akarta adni magát, de előbb betért egy vendéglőbe inni, ahol végül a rendőrök letartóztatták.

A bíróságon a feleség is könnyek között tett vallomást. Elmondása szerint férje a kisebb kést kapta fel, amely ittas állapotban a kezében eltört, majd ezután nyúlt a nagyobb késért. Hozzátette: férje rendszeresen és erősen ivott, ám ezt az orvosszakértői vizsgálat nem igazolta.

Kedélyeket borzolja annak a 13 éves fiúnak az esete, aki késsel támadt nagymamájára és édesanyjára.