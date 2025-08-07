Veszélyes sérüléseket, súlyos áramütést szenvedett egy villanyoszlopra felmászó férfi

Saját életét tette kockára az a férfi, aki meggondolatlanul felmászott egy vasúti villanyoszlopra. Nem kerülhette el a borzalmas áramütést, a csodának köszönhető, hogy a súlyos sérülései ellenére még életben van. A megmagyarázhatatlan esetre a Bors hívta fel a figyelmet.

Maga a csoda, hogy túlélte a vasúti területen a súlyos áramütést Fotó: Illusztráció (Naveen Sharma/Pexels)

Az elektrosokk után több méter magasról zuhant a mélybe, és a földbe csapódott. A baleset következtében a testének mintegy 50 százaléka megégett, az esés következtében betört a koponyája. A Tények információ szerint nem zárható ki, hogy zavart állapotban volt, hiszen a szerencsétlenség előtt kórházban kezelték.

Ekkora feszültség közelében az életünkkel játszunk

Egy biztos, a hatalmas szerencséjének köszönhető, hogy a történetünk hőse túlélte ezt az elképesztő balesetet. A vasúti területeken általában a felsővezetékekben 25 kV-os 25 kV-os ipari feszültségű váltakozó áram kering, ugyanis ez a feszültség az ideális a nagy távolságú vagy intenzív forgalmat lebonyolító vasútvonalakhoz. Ilyen körülmények között valóban nagy szerencse, ha nem történi halálos kimenetelű tragédia.

