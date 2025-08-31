Baleset Hajdúszoboszlónál: mindkét jármű az árokban kötött ki

Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 199-es kilométerszelvényénél, Hajdúszoboszló térségében vasárnap délelőtt - közölte a Haon.hu érdeklődésére a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Az ütközés erejétől mindkét jármű az árokba borult.

Kisbusz és személyautó ütközött Hajdúszoboszlónál, mindkettő az árokba borult

A fotó illusztráció: Napló-archív

Szabadnapos tűzoltó segített az árokba borult autó sofőrjének

A kocsikban összesen tíz ember utazott, a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a balesetben érintett személyautó vezetőjének egy szabadnapos tűzoltó nyújtott segítséget a kiszállásban.

A hatóságok jelenleg is félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat a helyszínen.

Szombaton ugyancsak a 4-es főúton történt hatalmas karambol. Akkor a 143-as kilométerénél, Kisújszállásnál ütközött össze két személyautó és egy kisbusz.