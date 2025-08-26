Artériás vérzést állított meg egy egyszerű telefontöltő kábel

Az M35-ös 9-es kilométerénél egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia márkájú autóba. A brutális erejű ütközés miatt a Mitsubishi a belső szalagkorlátnak csapódott, míg a Kia utasai kisebb sérülésekkel megúszták a balesetet. A helyszínre elsőként érkező járőrök azonban sokkal rosszabb látványról számoltak be a Mitsubishi esetében. A sofőr erősen, utasa pedig a roncsba szorulva, artériásan vérzett.

A balesetben artériás vérzést állítottak meg a rendőrök

Fotó: Zsedrovics Enikő

A kábel, amely életet mentett

A rendőrök azonnal biztonságba helyezték a Kia utasait, lelassították a forgalmat, majd a Mitsubishi sérültjeihez rohantak. A sofőrnél nyomókötést alkalmaztak, de

a mellette ülő idős nő életveszélyben volt. Lábfeje roncsolódott, artériás vérzése pedig azonnali beavatkozást követelt.

A járőrök nem mozdíthatták ki a roncsból, így egy gyors és szinte hihetetlen ötlettel álltak elő:

a csomagtartóban talált telefontöltő kábelt használták elszorításra. Ez az egyszerű, minden nap használatos eszköz mentette meg a nő életét.

Közben folyamatosan beszéltek hozzá, hogy ne veszítse el az eszméletét.

Miközben a rendőrök ellátták a sérülteket, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központján keresztül értesítették a mentőket és a katasztrófavédelmet.

Amikor a szakemberek megérkeztek, a helyszín már stabil volt és minden sérültet sikerült életben tartani a gyors intézkedésnek köszönhetően.

A Mitsubishiben utazók súlyosan megsérültek, A Kia vezetője könnyebb sérülésekkel került kórházba, utasa pedig sértetlen maradt.

Artériás vérzést állított meg a magyar leleményesség

A történet rávilágít arra, hogy mennyire törékeny az élet az utakon, és hogy olykor egy apró tárgy, egy villámgyors döntés, és a helyszínen lévők bátorsága jelenti a különbséget élet és halál között. A készenléti rendőrök embersége és találékonysága nélkül az idős nő minden bizonnyal nem élte volna túl a balesetet.

Még idén júliusban is történt egy hasonló baleset, ahol szintén a leleményesség mentett emberéletet egy rendőrnő által. Ott egy motoros került kritikus állapotba, akinek lábából ömlött a vér, majd a kiérkező hatósági személy, nevezett Szatmári Viktória, a nála található eszközökből rögtönzött érszorítóval állította el a vérzést