Artériás vérzést állított meg egy egyszerű telefontöltő kábel

Akár egy akciófilm forgatókönyvének is tűnhetne, ami augusztus 19-én este az M35-ös autópályán történt. Egy karambol tragédiába fordulhatott volna, ha nem lép közbe öt készenléti rendőr és nem kerül elő egy teljesen hétköznapi telefontöltő kábel, amely egy idős nő életét mentette meg.
Az M35-ös 9-es kilométerénél egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia márkájú autóba. A brutális erejű ütközés miatt a Mitsubishi a belső szalagkorlátnak csapódott, míg a Kia utasai kisebb sérülésekkel megúszták a balesetet. A helyszínre elsőként érkező járőrök azonban sokkal rosszabb látványról számoltak be a Mitsubishi esetében. A sofőr erősen, utasa pedig a roncsba szorulva, artériásan vérzett.

Artériás vérzést állított meg a leleményes rendőr
A balesetben artériás vérzést állítottak meg a rendőrök
Fotó: Zsedrovics Enikő

A kábel, amely életet mentett

A rendőrök azonnal biztonságba helyezték a Kia utasait, lelassították a forgalmat, majd a Mitsubishi sérültjeihez rohantak. A sofőrnél nyomókötést alkalmaztak, de 

a mellette ülő idős nő életveszélyben volt. Lábfeje roncsolódott, artériás vérzése pedig azonnali beavatkozást követelt.

 A járőrök nem mozdíthatták ki a roncsból, így egy gyors és szinte hihetetlen ötlettel álltak elő: 

a csomagtartóban talált telefontöltő kábelt használták elszorításra. Ez az egyszerű, minden nap használatos eszköz mentette meg a nő életét. 

Közben folyamatosan beszéltek hozzá, hogy ne veszítse el az eszméletét.

Miközben a rendőrök ellátták a sérülteket, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központján keresztül értesítették a mentőket és a katasztrófavédelmet. 

Amikor a szakemberek megérkeztek, a helyszín már stabil volt és minden sérültet sikerült életben tartani a gyors intézkedésnek köszönhetően. 

A Mitsubishiben utazók súlyosan megsérültek, A Kia vezetője könnyebb sérülésekkel került kórházba, utasa pedig sértetlen maradt.

Artériás vérzést állított meg a magyar leleményesség

A történet rávilágít arra, hogy mennyire törékeny az élet az utakon, és hogy olykor egy apró tárgy, egy villámgyors döntés, és a helyszínen lévők bátorsága jelenti a különbséget élet és halál között. A készenléti rendőrök embersége és találékonysága nélkül az idős nő minden bizonnyal nem élte volna túl a balesetet.

Még idén júliusban is történt egy hasonló baleset, ahol szintén a leleményesség mentett emberéletet egy rendőrnő által. Ott egy motoros került kritikus állapotba, akinek lábából ömlött a vér, majd a kiérkező hatósági személy, nevezett Szatmári Viktória, a nála található eszközökből rögtönzött érszorítóval állította el a vérzést

 

 

