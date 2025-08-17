Hírlevél

Autóbusz tarolta le a személygépkocsikat – mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Durva baleset történt vasárnap Sárbogárdon. Egy távolsági autóbusz ütközött két személygépkocsival a délutáni órákban
Sokkoló baleset történt vasárnap délután Sárbogárdon. A Győr és Pécs között közlekedő távolsági autóbusz ütközött össze két személygépkocsival. A hivatásos tűzoltókat is riasztották a balesethez – írta meg a bama.hu.

Autóbusz ütközött két autóval Sárbogárdon

   

A hírportál információi szerint az autóbuszon negyvenen utaztak. A kiérkező tűzoltók áramtalanították az egyik autót. Habár a balesethez riasztották a mentőhelikoptert is, úgy tudjuk, komolyabb személyi sérülés nem történt.

További részletek a balesettel kapcsolatban egy későbbi időpontban várhatóak.

