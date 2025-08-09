Sokkoló autóbusztűz: még lovas rendőr is a helyszínre sietett

Újabb jármű gyulladt ki ma késő délután: egy menetrend szerint közlekedő autóbusz épp a 73-as főúton közlekedett, amikor a 12-es kilométerszelvényénél, Veszprém térségében kigyulladt a motortere. Az autóbusztűz helyszínére nagy erőkkel érkeztek ki a tűzoltók, akik egy habsugárral fékezték meg lángok továbbterjedését – íjra a veol.hu.

Autóbusztűz ütött ki Veszprém térségében, sokan a helyszínre siettek segítséget nyújtani

Fotó: VEOL/Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

A Veszprém vármegyei rendőrség információi szerint kollégájuk, Beke Bianka rendőr törzsőrmester és lovas szolgálatban lévő polgárőr társa is az autóbusztűz helyszínére siettek, amikor észlelték a füstfelhőt. A rendőrség először a busz vezetőjének segített, majd az utasokat helyezték biztonságba. Ezt követően ők értesítették a 112-es segélyhívót az esetről. A tűzoltók kiérkezéséig a rendőrautóban található porraloltóval saját maguk kezdték meg eloltani a tüzet, később a tűzoltók munkáját segítették azzal, hogy irányították a forgalmat a mentés ideje alatt.

Kolléganőnk és polgárőrtársa gyors oltásának köszönhetően nem terjedt tovább a tűz a buszban. Köszönjük gyors intézkedésüket és helytállásukat!

– reagált a rendőrség kollégáik mai intézkedésének hírére.

Ma már történt egy hasonló járműtűzeset: egy kamion gyulladt ki az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, hatalmas torlódást okozott jó pár órára.