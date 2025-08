Járhatatlanok az autópályák: tömegkarambol, torlódás, útzár nehezíti a közlekedést

Először az M3-as autópálya forgalma akadozott, ahol nemcsak a Forma-1, hanem egy baleset miatt is leállt a közlekedés egy időre a mai napon. A vasárnap mindig forgalmasabb a megszokottnál, az M7-es autópálya főleg nyáron tömött a Balaton felé közlekedők miatt. Ezért sem meglepő, hogy az M7-es is elesett az M3-as után, de az M1-esen is torlódás volt egy baleset miatt.

Szinte az összes autópálya elesett vasárnap: az M3 után járhatatlanná vált az M1, majd az M7-es is

Fotó: Schutterstock/KSCHiLI

Autópálya: vasárnap jobb lehet elkerülni?

Bár mindenki szívesebben választja a gyorsforgalmi utakat, azonban érdemes tájékozódni az indulás előtt, főleg hétvégén. A mai napon három autópálya is elesett, főleg a Budapest felé tartó oldalon, hiszen sokan igyekeznek vissza a hétfői munkakezdés miatt. Az M3-as autópályán a szalagkorlátnak csapódott egy autó, több órán át tartott a torlódás.

Ezt követően 17 óra magasságában az M1-esen is baleset történt: három autó csapódott egymásba Herceghalom térségében, a 26-os km-nél, sokáig csak egy sáv volt járható, így több kilométeres torlódás alakult ki - írja a kisalfold.hu.

Ezt követően az M7-es autópályán sem úszták meg a Balatonról hazafelé tartók, a súlyos baleset miatt órákig is tarthat a helyszínelés Siófok térségében - tudatta a sonline.hu. A baleset a sztráda Budapest felé vezető oldalán, a 100-as kilométerszelvénynél történt, a rendőrség jelenleg is helyszíni szemlét tart, ami akár két órát is igénybe vehet. A forgalom korlátozás mellett azonban halad, de torlódásra kell számítani az érintett szakaszon.