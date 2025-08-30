Forgalommal szemben az autópályán – rövid útmutató a túléléshez

Az elmúlt években több tucatszor fordult elő, hogy valaki a forgalommal szemben hajtott fel az autópályára anélkül, hogy azonnal észrevette volna tévedését. Az efféle esetek sokszor egy rossz mozdulat, vagy apró figyelmetlenség miatt következnek be, és többször vezetnek tragédiához, mint gondolnánk. Az Útinform statisztikái alapján 2020. január 1. és 2025. május 31. között 23 súlyos baleset történt forgalommal szembe haladó járművek miatt, amelyek közül 10 halálos végkimenetelű volt. Mindez kisebb rendű utakon is veszélyes, az autópálya azonban végzetes terepe lehet az efféle tévedéseknek.

Az autópálya írott szabályainak figyelmen kívül hagyása mindig tragédiához vezet

Fotó: Bordás Béla/SZON

Ez a sokkoló jelenség azonban nem csupán egy statisztikai adat. Bizonyára mindannyian hallottunk már az M7-es ámokfutójáról, aki novemberben száguldozott az autópályán a forgalommal szemben. Egy szemtanú később úgy mesélte el, hogy alig néhány centin múlt a frontális ütközés - olvasható a Feol.hu oldalán.

A szakértő szerint a félelem bénít le

Deli Kálmán közúti közlekedésbiztonsági szakértőt kérdeztük arról, hogyan lehet reagálni, ha valaki szembejön velünk az autópályán.

Erre nehéz válaszolni, mert minden azon múlik, mennyire gyakorlott a sofőr és mennyire ijed meg"

- fogalmazott a szakember, aki szerint a pánik a legrosszabb tanácsadó. Azon kérdésünkre, hogy mit tehetünk, ha mi hibázunk és szemben találjuk magunkat a forgalommal, Deli Kálmán kiemelte:

Le kell húzódni jobbra és lehetőség szerint meg kell állni. Egy álló autóval való ütközés mindig kisebb energiával jár, mint két szemben haladó jármű frontális csattanása".

Tolatás és autópálya? Sajnos ez sem ritka

Bár hihetetlenül hangzik, előfordult már olyan eset is, hogy valaki tolatni kezdett az autópályán, mert elvétette a lehajtót. A szakértő szerint azonban a közlekedési környezet nem segít eléggé a sofőröknek.

A mai magyar közlekedési környezet alacsony szintű. Nem segíti a közlekedőt, a figyelmetlen sofőrt pláne nem. Több vizuális információra lenne szükség, például akár olyan táblára is, ami jelzi, hogy itt tilos a tolatás"

- mondta a szakértő.