Jogsi nélkül, betépve iszkolt a zsaruk elől

Egy 39 éves férfit próbáltak a rendőrök megkülönböztetett fény- és hangjelzésekkel megállítani Győrben. De a sofőr ahelyett, hogy szót fogadott volna, a gázra lépett. Nem mindennapi autós üldözés vette kezdetét – írta meg a Bors.

Rendesen be volt tépve az a sofőr, aki vezetői engedély nélkül próbált meglépni a rendőrök elől az autós üldözés során

Autós üldözés csúnyán betépve

Az autós az Opel Astrájával több utcán át próbált az egyenruhások elől eliszkolni. Amikor a rendőröknek sikerült nyakon csípni, kiderült, hogy nem volt autóvezetői engedélye, mivel azt a Győri Járási Bíróság korábban már bevonta kábítószer-fogyasztás miatt.

A drogteszt után derült ki, hogy „hősünk” ismét be volt tépve, a teszteredmények alapján amfetamin, metamfetamin és THC volt a szervezetében.

A 39 éves férfit járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett, valamint kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

