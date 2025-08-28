Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Világszenzáció a Mazdától: itt a benzines motor, amely nem szennyez

autós üldözés

Jogsi nélkül, betépve iszkolt a zsaruk elől

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Motorzúgás, fékcsikorgás és rendőrségi sziréna: nem mindennapi hangkavalkádra kapták fel a fejüket az emberek Győrben. A városban azután indult autós üldözés, hogy a rendőrök levillogtak egy kacsázó sofőrt, akinek korábban bevonták a jogosítványát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós üldözésBetépveamfetaminmenekülésjogsi nélkül vezetettTHCrendőrség

Egy 39 éves férfit próbáltak a rendőrök megkülönböztetett fény- és hangjelzésekkel megállítani Győrben. De a sofőr ahelyett, hogy szót fogadott volna, a gázra lépett. Nem mindennapi autós üldözés vette kezdetét – írta meg a Bors.

autós üldözés
Rendesen be volt tépve az a sofőr, aki vezetői engedély nélkül próbált meglépni a rendőrök elől az autós üldözés során Fotó: Illusztráció: Unsplash

Autós üldözés csúnyán betépve

Az autós az Opel Astrájával több utcán át próbált az egyenruhások elől eliszkolni. Amikor a rendőröknek sikerült nyakon csípni, kiderült, hogy nem volt autóvezetői engedélye, mivel azt a Győri Járási Bíróság korábban már bevonta kábítószer-fogyasztás miatt. 

A drogteszt után derült ki, hogy „hősünk” ismét be volt tépve, a teszteredmények alapján amfetamin, metamfetamin és THC volt a szervezetében.

A 39 éves férfit járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett, valamint kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Orosházán sem volt megszokott, ahogy a férj a felesége nyomába eredt az autójával. Egy családi veszekedés után az asszony kocsiba ült, és elhajtott otthonról. A férje ezt nem hagyta annyiban, üldözőbe vette az asszonyt. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson az Origóra!

Nyitókép: Illusztráció: Unsplash

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!