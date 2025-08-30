Nem unatkoztak – autós üldözés után hármas karambol történt

Szombat délelőtt három személyautó ütközött össze Bánkon, a Petőfi úton. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Úgy tudni, a baleset hátterében egy autós üldözés állhat – írja a Nool.hu.

Autós üldözés végződött súlyos balesettel Bánkon

Fotó: nool.hu

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Kapás Márton korábban arról tájékoztatott, hogy

az egyik jármű utánfutót vontatott, amely a karambol következtében felborult.

A rétsági hivatásos tűzoltókat is a helyszínre riasztották: áramtalanították a járműveket, miközben a mentők és a rendőrök is dolgoztak a helyszínen.

Autós üldözés miatt vizsgálják a hármas karambolt

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, Udvardi-Lakos Luca közölte, hogy a balesetben egy 30 év körüli férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.

Később olyan információk láttak napvilágot, amelyek szerint

a hármas karambol valójában egy rendőri üldözés következménye lehetett.

Ezzel kapcsolatban a hírportál megkereste a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik azonban csak későbbre ígértek bővebb tájékoztatást.

A baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

Egy másik esetben egy kamion frontálisan ütközött össze egy motorkerékpárral eddig ismeretlen okból.