Nem unatkoztak – autós üldözés után hármas karambol történt

Szombat délelőtt három személyautó ütközött össze Bánkon, a Petőfi úton. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Úgy tudni, a baleset hátterében egy autós üldözés állhat – írja a Nool.hu.
A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Kapás Márton korábban arról tájékoztatott, hogy
az egyik jármű utánfutót vontatott, amely a karambol következtében felborult.
A rétsági hivatásos tűzoltókat is a helyszínre riasztották: áramtalanították a járműveket, miközben a mentők és a rendőrök is dolgoztak a helyszínen.
Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, Udvardi-Lakos Luca közölte, hogy a balesetben egy 30 év körüli férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.
Később olyan információk láttak napvilágot, amelyek szerint
a hármas karambol valójában egy rendőri üldözés következménye lehetett.
Ezzel kapcsolatban a hírportál megkereste a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik azonban csak későbbre ígértek bővebb tájékoztatást.
A baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.
