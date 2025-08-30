Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kisodródott, letarolt két táblát, majd holtan végezte az árokban

karambol

Nem unatkoztak – autós üldözés után hármas karambol történt

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombat délelőtt három autó ütközött össze a Nógrád vármegyei településen, a Petőfi úton. Az eset hátterében a hírek szerint autós üldözés állhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
karambolháttérjárműOrszágos Mentőszolgálatdélelőttbaleset

Szombat délelőtt három személyautó ütközött össze Bánkon, a Petőfi úton. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Úgy tudni, a baleset hátterében egy autós üldözés állhat – írja a Nool.hu.

Autós üldözés végződött súlyos balesettel Bánkon
Autós üldözés végződött súlyos balesettel Bánkon
Fotó: nool.hu

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Kapás Márton korábban arról tájékoztatott, hogy 

az egyik jármű utánfutót vontatott, amely a karambol következtében felborult.

 A rétsági hivatásos tűzoltókat is a helyszínre riasztották: áramtalanították a járműveket, miközben a mentők és a rendőrök is dolgoztak a helyszínen.

Autós üldözés miatt vizsgálják a hármas karambolt

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, Udvardi-Lakos Luca közölte, hogy a balesetben egy 30 év körüli férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították.

Később olyan információk láttak napvilágot, amelyek szerint 

a hármas karambol valójában egy rendőri üldözés következménye lehetett.

 Ezzel kapcsolatban a hírportál megkereste a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik azonban csak későbbre ígértek bővebb tájékoztatást.

A baleset helyszínén készült képgaléria megtekinthető itt.

Egy másik esetben egy kamion frontálisan ütközött össze egy motorkerékpárral eddig ismeretlen okból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!