Autósüldözés lett a pofátlan tolvajok kocsilopásából: horgászokat szemeltek ki maguknak

Gyanútlan, alvó horgászokat károsított meg két pofátlan tolvaj a Palotási-víztározónál, akik nemcsak az értékeiket szedték össze éjjel, hanem az egyikük autójának kulcsát is megtalálták, ezért jó ötletnek tartották, hogy elviszik a járművet is. Valószínűleg attól meg akartak szabadulni, azaz jópénzért cserébe eladni azt, viszont elég hamar kézre kerítették őket a rendőrök egy akciófilmbe illő autósüldözés után - írja a nool.hu.

Autósüldözés lett a pofátlan tolvajok próbálkozásából: a Palotási-víztározónál károsították meg a horgászokat

Fotó: Palotási Víztározó - Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület

Autósüldözést követően fogták el a tolvajokat egy másik vármegyében

A portál információi szerint az egyik horgásznak köszönhető, hogy elfogták a tetteseket, ugyanis ő rögtön felébredt arra, hogy valaki beindítja az ellopott autót. Nem is késlekedett sokáig, azonnal értesítette az illetékes rendőrséget, akik nyomban intézkedtek. Viszont valódi hajsza indult a tolvajok után, hiszen néhány civil is utánuk eredt, így valódi autós üldözés kerekedett az esetből.

A civilek nem jártak sikerrel, azonban a rendőrség később elfogta az elkövetőket, egy 28 éves apci származású nőt és annak társát pár órával a lopás után. A hatóságok végül Heves vármegyében, azon belül Gyöngyösön érték utol a tolvajokat, majd a rendőrkapitányságon kihallgatták, majd őrizetbe vették őket, a nő letartóztatását is kezdeményezték.

A NOOL oldalán az autós üldözésről készült felvételt is megtekintheti a linkre kattintva.

Múlt hónapban Budapest belvárosában történt egy filmbe illő autósüldözés, amikor a rendőrségi igazoltatás elől próbált lelépni egy sofőr a Nyugati téren. A hajsza következtében azonban egy utasokkal teli taxiba csapódott.