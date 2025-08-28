Szerencsére a gyereket nem, csak az értékeket lopták ki a babakocsiból

Júniusban a húszas éveiben járó budapesti férfi nem a napozás miatt vett célba egy siófoki partszakaszt. Inkább egy őrizetlenül hagyott babakocsira vetett szemet, amelyet gazdái egy törölközővel takartak le. A kocsiban telefonok, elektromos cigaretta és készpénz is lapult, összesen nagyjából 200 ezer forint értékben.

Babakocsiból emelt el 200 ezret a tolvaj - Fotó: sonline.hu

A férfit a rendőrök elcsípték, az ügyészség pedig gyorsított eljárásban állította bíróság elé. Az ítélet 90 nap elzárás lett, tekintettel arra, hogy a fiatal nem először került szembe a törvénnyel.

Büférablás is történt a babakocsi kifosztása után

Júliusban egy másik eset is borzolta a kedélyeket a magyar tengernél. Egy román férfi, aki rendezetlen körülmények között, csavargóként él, az éjszaka leple alatt betört a balatonőszödi szabadstrand egyik büféjébe.

Csavarhúzóval felfeszítette az ablakot, majd bemászott rajta és a kasszából jelentősebb mennyiségű váltópénzt vitt el.

Őt is hamar elcsípték a hatóságok, és szintén gyorsított eljárásban került bíróság elé.

Sajnos tehát az idei balatoni nyár nemcsak a lángosról és a naptej illatáról szólt, hanem arról is, hogy a tolvajok sem pihentek. A rendőrök azonban szemmel láthatóan gyorsan reagáltak, és a bíróság sem hagyta sokáig függőben a strandlopási ügyeket. A felkészültség köszönhető az elmúlt évek tapasztalatainak is, hiszen számos hasonló lopás történt, így már a hatóság is ismeri a tolvajok viselkedését és módszereit.

Nyitókép: Vladimir Srajber/pexels.com