Ezt tudtuk meg a Mátrában bajba jutott túrázóról

Nem tudta folytatni a túrát egy kiránduló Mátrafüreden, a Kozmáry-kilátó közelében szombat délben. A bajba jutott túrázónak tűzoltók segítettek – írta meg a Heol.hu.

Bajba jutott egy túrázó a Mátrában szombaton

Fotó: termeszetjaro.hu/Heol.hu

A tűzoltók hordágyon vitték le a nehezen megközelíthető területről, és átadták a mentőknek a nőt.

Az esettel kapcsolatban a helyi újságírók megkeresték az Országos Mentőszolgálatot. Estére megérkezett a válasz.

A helyszínről egy 60 év körüli nőt végtagsérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba"

- közölte a Heol.hu-val Sebő Katalin az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa. A lap úgy tudja, a nő a lábán sérült meg.

Bajba jutott egy kiránduló a Gellért-hegyen

Hat nappal korábban, augusztus 10-én egy férfi került nagy bajba Budapesten: egy sziklára esett rá a Gellért-hegyen. A fővárosi hivatásos tűzoltók alpintechnikával leengedték a bajba jutott férfit, majd magasból mentő gépjármű segítségével lehozták és átadták a mentőknek, akik kórházba vitték. A mentésről a katasztrófavédők látványos videót készítettek:

