Kozmáry-kilátó

Ezt tudtuk meg a Mátrában bajba jutott túrázóról

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Szombat délben vonultak a tűzoltók Mátrafüredre. Új információ derült ki a bajba jutott túrázóról.
Nem tudta folytatni a túrát egy kiránduló Mátrafüreden, a Kozmáry-kilátó közelében szombat délben. A bajba jutott túrázónak tűzoltók segítettek – írta meg a Heol.hu.

Bajba jutott egy túrázó a Mátrában szombaton
Bajba jutott egy túrázó a Mátrában szombaton
Fotó: termeszetjaro.hu/Heol.hu

A tűzoltók hordágyon vitték le a nehezen megközelíthető területről, és átadták a mentőknek a nőt. 

Az esettel kapcsolatban a helyi újságírók megkeresték az Országos Mentőszolgálatot. Estére megérkezett a válasz.

A helyszínről egy 60 év körüli nőt végtagsérüléssel szállítottak bajtársaink kórházba"

 - közölte a Heol.hu-val Sebő Katalin az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa. A lap úgy tudja, a nő a lábán sérült meg.

Bajba jutott egy kiránduló a Gellért-hegyen

Hat nappal korábban, augusztus 10-én egy férfi került nagy bajba Budapesten: egy sziklára esett rá a Gellért-hegyen. A fővárosi hivatásos tűzoltók alpintechnikával leengedték a bajba jutott férfit, majd magasból mentő gépjármű segítségével lehozták és átadták a mentőknek, akik kórházba vitték. A mentésről a katasztrófavédők látványos videót készítettek:

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

