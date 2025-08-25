Röptében tarolta le a táblát, csak egy fa volt képes megállítani a szerencsétlenül járt autót

Hétfő délután, Hajdú-Bihar megyében eddig tisztázatlan körülmények között baleset történt a 4-es főút elkerülő szakaszán. A Hajdúszoboszló felől érkező jármű átszakította a szalagkorlátot, majd egy fába ütközött, miközben egy táblát is letarolt maga előtt – írja a Haon.hu.
A rendőrség jelenleg a forgalom irányításában segít a környéken. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínéről senkit sem kellett kórházba szállítani.
Mázlija volt annak a sofőrnek, aki egy pillanatra nem figyelt oda a vezetésre, és kamionnak ütközött. Az esetről videó is készült.