Röptében tarolta le a táblát, csak egy fa volt képes megállítani a szerencsétlenül járt autót

Hétfő délután, Hajdú-Bihar megyében eddig tisztázatlan körülmények között baleset történt a 4-es főút elkerülő szakaszán. A Hajdúszoboszló felől érkező jármű átszakította a szalagkorlátot, majd egy fába ütközött, miközben egy táblát is letarolt maga előtt – írja a Haon.hu.

A baleset következtében a szalagkorlát és egy tábla is megsérült

Fotó: Tóth Imre

Baleset Hajdú-Biharban: szalagkorlátnak ütközött az autó

A rendőrség jelenleg a forgalom irányításában segít a környéken. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínéről senkit sem kellett kórházba szállítani.

