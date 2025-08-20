Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
rakomány

Baleset a 6-os úton: fedélzeti kamera rögzítette a drámai pillanatot

59 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy munkagépet szállító kamion rakománya zuhant az útra Pécs-Vasas térségében, amikor a jármű nem fért át a híd alatt. A baleset szerencsére nem járt sérüléssel, de a forgalomban fennakadást okozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rakományfőútútrajárműcsatornabalesetPécs-Vasastérség

Ahogy arról július 3-án beszámoltunk, a 6-os számú főúton történt az a baleset, amikor egy nyerges vontatóról lesodródott egy markológép - írja a Bama.hu.

A baleset pillanatát egy autós fedélzeti kamerája is rögzítette
A baleset pillanatát egy autós fedélzeti kamerája is rögzítette
Fotó: Illusztráció

A jármű a munkagépet szállította, ám a szerelvény nem tudott áthaladni a híd alatt, ezért a rakomány az úttestre zuhant. Szerencsére személyi sérülés nem történt, bár az eset átmeneti fennakadást okozott a forgalomban.

Baleset miatt torlódott a forgalom a 6-os főúton

Most a Budapesti Autósok Közössége YouTube-csatornáján megjelent egy felvétel, amelyen az egyik érintett autó fedélzeti kamerája mutatja be a drámai pillanatot.

A biciklisek és járókelők már a zebrán sem érezhetik biztonságban magukat. Egy 75 éves férfi rendőr szeme láttára ütött el egy biciklist a zebrán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!