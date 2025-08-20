Baleset a 6-os úton: fedélzeti kamera rögzítette a drámai pillanatot

Ahogy arról július 3-án beszámoltunk, a 6-os számú főúton történt az a baleset, amikor egy nyerges vontatóról lesodródott egy markológép - írja a Bama.hu.

A baleset pillanatát egy autós fedélzeti kamerája is rögzítette

Fotó: Illusztráció

A jármű a munkagépet szállította, ám a szerelvény nem tudott áthaladni a híd alatt, ezért a rakomány az úttestre zuhant. Szerencsére személyi sérülés nem történt, bár az eset átmeneti fennakadást okozott a forgalomban.

Baleset miatt torlódott a forgalom a 6-os főúton

Most a Budapesti Autósok Közössége YouTube-csatornáján megjelent egy felvétel, amelyen az egyik érintett autó fedélzeti kamerája mutatja be a drámai pillanatot.

