Baleset a 6-os úton: fedélzeti kamera rögzítette a drámai pillanatot

Ahogy arról július 3-án beszámoltunk, a 6-os számú főúton történt az a baleset, amikor egy nyerges vontatóról lesodródott egy markológép - írja a Bama.hu.
A jármű a munkagépet szállította, ám a szerelvény nem tudott áthaladni a híd alatt, ezért a rakomány az úttestre zuhant. Szerencsére személyi sérülés nem történt, bár az eset átmeneti fennakadást okozott a forgalomban.
Most a Budapesti Autósok Közössége YouTube-csatornáján megjelent egy felvétel, amelyen az egyik érintett autó fedélzeti kamerája mutatja be a drámai pillanatot.
