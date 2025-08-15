Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij mentális állapotát találgatják a berlini sajtótájékoztató után – videó

baleset

Baleset az M1-esen: sérült kislányt vitt el a mentő

44 perce
Olvasási idő: 2 perc
Egy gyerekhez kellett rohannia egy mentőautónak pénteken reggel. Az M1-es autópályán történt baleset.
balesetkislányautópályaÚtinformm1m7gyerek

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Herceghalomnál két autó karambolozott pénteken kora reggel. A 26-os km-nél lezárták a belső sávot a baleset miatt a Feol.hu cikke szerint. 

Baleset az M1-esen: egy gyerek megsérült
Baleset az M1-esen: egy gyerek megsérült
Fotó: Shutterstock

Mentőt kellett hívni a helyszínre. 

A helyi újságírók információi szerint egy könnyebben sérült gyereket is el kellett látnia a mentősöknek, a 10 év körüli kislányt kórházba vitték. 

A baleset dugót okozott

Az Útinform szerint Bicske és Budapest között hatalmas dugó alakult ki a baleset miatt, de az M7-es autópálya Balatonhoz vezető oldalán is erős a forgalom. Ezen a sztrádán Martonvásár és Pákozd között araszolnak a kocsik.

Tegnap délután is elesett az M7-es autópálya azután, hogy egy kamion két autóval is karambolozott Székesfehérvárnál, a Budapest felé vezető szakaszon. Alig húsz kilométerrel közelebb a fővároshoz szintén súlyos baleset történt.

 

