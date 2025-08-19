Ma sem úsztuk meg baleset nélkül az M1-esen

Összeütközött két személyautó az M1-es autópálya 140-es kilométerénél, a Hegyeshalom felé vezető szakaszán, Mosonszentmiklós térségében. A baleset híre a Kisalfold.hu hírportálon jelent meg.

Baleset történt az M1-es autópályán 2025. augusztus 19-én

Fotó: Police.hu

A katasztrófavédők tájékoztatása szerint a győri hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A sztráda érintett szakaszán csak az egyik sáv járható, amitől hatalmas dugóra lehet számítani. Azt, hogy hogyan történt a baleset és megsérült-e valaki, egyelőre nem tudni.

