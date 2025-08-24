Hírlevél

A vasárnapot sem úsztuk meg baleset nélkül az M1-esen

Aki Budapest felé halad az M1-es autópályán, annak erre kell számítani. Mutatjuk, melyik szakaszon történt baleset.
autópályabalesetMKIF Zrtm1

Baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a 20-as km-nél - írta meg a Kisalföld.hu.

Baleset történt az M1-es autópályán 2025. augusztus 24-én reggel (illusztráció)
Baleset történt az M1-es autópályán 2025. augusztus 24-én reggel (illusztráció)
Fotó: Shutterstock/Beol.hu

Egyelőre ennél többet nem lehet tudni, de az MKIF Zrt. máris kért valamit a közelben autózóktól. 

Kérjük a helyszín mellett óvatosan haladjanak el és bámészkodással ne tartsák fel a forgalmat!"

 – írták. 

Súlyos baleset az M1-es autópályán

Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne történne valamilyen súlyos baleset valamelyik autópályán. Augusztus 19-én megrázó felvételeket hoztak nyilvánosságra az egy nappal korábbi, M1-esen történt balesetről, ami Tatabánya térségében okozott hatalmas dugót. A karambolban résztvevők súlyosan megsérültek.

 

