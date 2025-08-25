Hírlevél

Rendkívüli

Súlyos dolog derült ki Németországról, nagyon nagy bajban vannak!

M1-es autópálya

Másképp is végződhetett volna: videón a hajmeresztő baleset az M1-esen

Elképesztő mázlija volt annak az autósnak, aki egy pillanatra elveszítette az ellenőrzést járműve felett. A balesetben szerencsére nem történt nagyobb baj.
Megáll az emberben az ütő, amikor visszanézi az M1-es autópályán történt eseményeket. Az MKIF Zrt. kamerája a sztráda szárligeti szakaszán rögzítette a baleset minden mozzanatát. A Feol.hu osztotta meg a haváriáról készült felvételeket.

baleset
Hatalmas baleset az M1-es autópályán
Fotó: MKIF Zrt./ Kommunikációs Igazgatóság/Feol.hu

A videón az látható, hogy egy kamion mellett feltűnik a személyautó, amelyik egy pillanatnyi bizonytalanság után a terelésbe hajtott. Próbált ugyan visszatérnie a sávjába, azonban az olyan drámaian sikerült, hogy belecsapódott a kamionba, és hatalmas baleset lett a manőver vége.

Nyitókép: MKIF Zrt./ Kommunikációs Igazgatóság/Feol.hu

 

