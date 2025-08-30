Hírlevél

M3

Baleset az M3-ason, árokban egy autó

Ma is akadt munkája a tűzoltóknak az M3-as autópályán. Ezúttal a Nyíregyháza felé vezető oldalon történt baleset.
Árokba csapódott egy autó az M3-as autópálya 51-es és 52-es kilométere között, Kerekharasztnál augusztus 30-án délután- tudta meg a Nool.hu. A Nyíregyháza felé vezető oldalon történt a baleset.

Baleset az M3-as autópályán
Baleset az M3-as autópályán
Forrás: MW/Nool.hu

A hatvani hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik áramtalanították az autót. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a műszaki mentés nem okoz fennakadást a forgalomban. 

Baleset Orfűnél

A viharos időjárás idején több baleset is történt a közutakon. A 8-as főúton egy autó a szalagkorlátnak csapódott, az orfűi szerpentinnél pedig két autó ütközött össze. Öten sérültek meg a horrorbalesetben.

 

