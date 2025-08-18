Újabb baleset az M3-ason: busz és autó ütközött

Hétfőn baleset történt az M3-as autópályán, a 145-ös kilométernél, Mezőkeresztes térségében, a Miskolc felé vezető oldalon. Egy menetrend szerinti autóbusz és egy személyautó karambolozott – közölte a Nool.hu.

Tűzoltók és mentők dolgoznak az M3-ason történt baleset helyszínén

Fotó: MW/Illusztráció

A buszon több mint ötven utas tartózkodott, míg az autóban három ember ült. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, a helyszínre mentők is érkeztek.

Baleset miatt vonultak a mentők és a tűzoltók

Ez már a második súlyos baleset volt hétfőn az M3-ason: délelőtt egy jármű lesodródott az útról és a fák közé csapódott, sofőrjét a tűzoltóknak kellett kiszabadítani a roncsok közül.