Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

baleset m3

Újabb baleset az M3-ason: busz és autó ütközött

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az M3-as autópályán Mezőkeresztes közelében egy menetrend szerinti busz és egy személyautó karambolozott hétfőn. A baleset miatt több mint ötven ember érintett, a helyszínen mentők és tűzoltók is dolgoztak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
baleset m3járműautópályatérségszemélyautóautóbusz

Hétfőn baleset történt az M3-as autópályán, a 145-ös kilométernél, Mezőkeresztes térségében, a Miskolc felé vezető oldalon. Egy menetrend szerinti autóbusz és egy személyautó karambolozott – közölte a Nool.hu.

Tűzoltók és mentők dolgoznak az M3-ason történt baleset helyszínén
Tűzoltók és mentők dolgoznak az M3-ason történt baleset helyszínén
Fotó: MW/Illusztráció

A buszon több mint ötven utas tartózkodott, míg az autóban három ember ült. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, a helyszínre mentők is érkeztek.

Baleset miatt vonultak a mentők és a tűzoltók

A balesethez mentők és tűzoltók érkeztek, azonnal megkezdték a mentési munkálatokat.

Ez már a második súlyos baleset volt hétfőn az M3-ason: délelőtt egy jármű lesodródott az útról és a fák közé csapódott, sofőrjét a tűzoltóknak kellett kiszabadítani a roncsok közül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!