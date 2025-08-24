Baleset az M4-esen, feszítővágóra volt szükség

Feszítővassal estek neki a monori hivatásos tűzoltók annak az autónak, amely lesodródott az útról az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán vasárnap. Kiszabadították a sofőrt. A baleset részleteiről a Szoljon.hu írt.

Baleset az M4-esen: feszítővassal sikerült kivágni a bajba jutott sofőrt.

Fotó: MW/Illusztráció

Az autó egy mezőn állt meg Monorierdő magasságában a 44-es és 45-ös kilométerszelvény között a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet.

Három autópályán is baleset nehezíti a közlekedést

Az M1-es autópályán reggel autózók sem úszták meg baleset nélkül augusztus 24-ét. Nem is egy karambol történt ezen a sztrádán délig. Az M3-as autópályán is volt egy súlyos, ráfutásos baleset reggel, ami miatt jó hosszan feltorlódott a kocsisor és az M7-es autópálya is elesett délre. Ott még sátrazni is lehetne, akkora a dugó.